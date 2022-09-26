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"Идеальный полигон". Что украинские военные предложили Западу - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/poligon-1818971673.html
"Идеальный полигон". Что украинские военные предложили Западу
"Идеальный полигон". Что украинские военные предложили Западу - РИА Новости, 26.09.2022
"Идеальный полигон". Что украинские военные предложили Западу
Украина превратилась в полигон для испытания западных систем вооружений, военных технологий, тактики. Об этом, не стесняясь, прямо говорят официальные лица... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:00
2022-09-26T08:11
специальная военная операция на украине
безопасность
алексей резников
украина
киев
сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украина превратилась в полигон для испытания западных систем вооружений, военных технологий, тактики. Об этом, не стесняясь, прямо говорят официальные лица киевского режима. В частности, замминистра обороны Владимир Гаврилов, выступив на конференции американской национальной оборонной промышленности в Техасе, призвал Белый дом и дальше поставлять новейшую технику и оборудование, чтобы испытать все это в бою. Американцы с англичанами так и делают. О том, какое оружие Запад тестирует в бывшей советской республике, — в материале РИА Новости.Проверка боемС момента американского вторжения в Ирак в 2003-м ни одной стране НАТО не доводилось участвовать в масштабных общевойсковых операциях. Боевые действия ограничивались борьбой с заведомо более слабым противником, не обладающим полноценной современной армией и крупными соединениями. Высокотехнологичное оружие, разработанное на Западе, в таких операциях не требуется: просто нет достойных целей. Однако Украина — совсем другое дело."Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, — обратился к представителям американского ОПК Владимир Гаврилов. — Проверенное конфликтом на Украине оружие будет легко продать. Ряд компаний уже передали Киеву новейшее оборудование. И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий".Украинцы не первый раз официально просят Запад превратить их страну в испытательный полигон. Еще в июле министр обороны Алексей Резников пригласил производителей западных вооружений протестировать новую продукцию на поле боя. В свою очередь, помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил сообщил, что альянс использует конфликт для определения возможностей внедрения высоких технологий в оборонной сфере.Ни Гаврилов, ни Резников не распространялись, о каком "хай-теке" идет речь. Однако давно не секрет, что ряд видов вооружений впервые применялись именно на Украине. Запад пока опасается передавать Киеву наиболее сложные и дорогие системы и технологии, опасаясь, что они попадут в руки русских. Однако и того, что привезли, более чем достаточно.Борьба с дронамиГаврилов упомянул, что украинская армия опробовала новейшие западные технологии борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это подтверждают и с другой стороны линии фронта. По словам донецких военных, в последние месяцы республиканские операторы дронов столкнулись с мощным противодействием, что серьезно затрудняет воздушную разведку."Вэсэушники с помощью западных покровителей создали достаточно эффективные силы радиоэлектронной борьбы, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Клим. — Они наловчились перехватывать управление над нашими "птичками" прямо в воздухе и уводить их к себе. Это, конечно, не смертельно, но каждый квадрокоптер стоит немалых денег. На некоторых участках фронта дроны работают исключительно над нашими позициями, не углубляясь на территорию противника. Поднялся вверх, посмотрел, насколько позволяет зум камеры, спустился. А полетишь вперед — тут же глушат".Точного списка западных систем РЭБ на вооружении ВСУ в открытых источниках нет. Однако известно, что только за 2021-й Украина закупила в НАТО несколько десятков противодроновых ружей, главным образом литовских. А в августе в соцсетях появились фотографии украинских военнослужащих с американским DroneDefender, впервые представленным широкой общественности осенью 2015-го.Эта "дронобойка" облучает беспилотник радиосигналами на различных частотах. Дрон, натыкаясь на помехи, запускает протокол безопасности. Дальше три возможных сценария: БПЛА зависнет на месте, пока не разрядится аккумулятор, сядет на землю или вернется в точку старта. Подготовка DroneDefender к "выстрелу" занимает меньше секунды, а заряда батарей хватает на пять часов. Дальность действия — около двух километров.Новейший ПЗРКДолгие десятилетия системы ПВО западной конструкторской школы не применялись в активных боевых действиях против современной авиации. Однако теперь у них достойный противник — ВКС России. Пока страны НАТО не передавали ВСУ самые современные ЗРК. США лишь планируют отправить несколько единиц NASAMS, а Германия — IRIS-T. Однако переносными зенитными средствами Запад в избытке обеспечил ВСУ еще весной.Если американские ПЗРК Stinger или британские Starstreak — еще из ХХ века, то британские комплексы Martlet абсолютно новые. Их приняли на вооружение в 2021-м и не успели обкатать в горячих точках. Официально Лондон не подтверждал поставки Martlet на Украину, однако это оружие уже неоднократно засветилось в соцсетях.Ракета Martlet аэродинамически подобна старым британским переносным зенитным боеприпасам Javelin и Starburst. Стартовая масса — 13 килограммов, длина — 1,3 метра, диаметр корпуса — 76 миллиметров. Кумулятивно-осколочная боевая часть весом три килограмма при стрельбе по воздушной цели подрывается лазерным неконтактным взрывателем. Дальность — до восьми километров. Особенность ПЗРК — двухканальная система наведения: лазерная лучевая и инфракрасная на конечном этапе траектории, что значительно повышает помехозащищенность.Против пехоты и техникиАмериканцы впервые испытали в условиях полномасштабных боевых барражирующие боеприпасы Switchblade300 и Switchblade 600. Первый, массой чуть более 2,5 килограмма, помещается в обычный рейдовый рюкзак военнослужащего. Дальность полета — до десяти километров, мощность боевой части эквивалентна 40-миллиметровому выстрелу автоматического гранатомета. Крейсерская скорость — 100 километров в час, для наблюдения и наведения — дневная и ночная камеры.Противотанковый Switchblade 600 крупнее и тяжелее — 23 килограмма. Поражает цели на дистанции до 40 километров. Боевая часть — как у ПТРК Javelin. По словам американцев, это оружие эффективно против любой современной бронетехники, если бьет сверху. Однако им можно поражать и полевые укрепления. Предназначено для массового применения на тактической глубине обороны противника.Конечно, американцы достаточно активно использовали эти дроны на Ближнем Востоке и в Афганистане. Но именно на Украине противотанковая версия Switchblade впервые стала применяться против тяжелой бронетехники. Впрочем, с переменным успехом. Бывали случаи, когда российский танк выдерживал попадания сразу нескольких барражирующих боеприпасов.Кроме того, в зоне конфликта дебютировал новейший Phoenix Ghost, принятый на вооружение армией США в начале года. В открытом доступе информации об этом дроне нет. Известно, что по ТТХ он близок к Switchblade, способен находиться в воздухе до шести часов и эффективно действует ночью.Дополнительные закупкиНесомненно, самый грозный образец западной военной техники на вооружении ВСУ — реактивные системы залпового огня HIMARS. Принятые на вооружение в 2010-м, они ограниченно применялись американской армией в Ираке, Сирии и Афганистане. На Украине все совершенно иначе. ВСУ не жалеют дорогостоящих реактивных снарядов даже на жилые кварталы и сугубо мирные объекты — значит, у них нет недостатка в боеприпасах.Самый дальнобойный снаряд для HIMARS в распоряжении Киева — управляемый реактивный GMLRS с дальностью до 90 километров. Ими ВСУ наносят достаточно чувствительные удары по тыловой инфраструктуре союзных армий. Однако киевский режим твердит, что этого мало, и требует оперативно-тактических ракет ATACMS. А они в зависимости от модификации могут бить и на 300 километров.Передавать Украине эти боеприпасы Вашингтон не спешит. Но выводы об эффективности РСЗО в современных конфликтах в Пентагоне сделали. Армия решила дополнительно закупить около 500 единиц HIMARS до 2030-го. Таким образом, количество систем этого типа в Вооруженных силах США приблизится к тысяче.
https://ria.ru/20220923/pentagon-1818155233.html
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Андрей Коц
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безопасность, алексей резников, украина, киев, сша, вооруженные силы украины, нато, войска воздушно-космической обороны, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексей Резников, Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Войска воздушно-космической обороны, Javelin (ПТРК)
08:00 26.09.2022 (обновлено: 08:11 26.09.2022)
 

"Идеальный полигон". Что украинские военные предложили Западу

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Украина превратилась в полигон для испытания западных систем вооружений, военных технологий, тактики. Об этом, не стесняясь, прямо говорят официальные лица киевского режима. В частности, замминистра обороны Владимир Гаврилов, выступив на конференции американской национальной оборонной промышленности в Техасе, призвал Белый дом и дальше поставлять новейшую технику и оборудование, чтобы испытать все это в бою. Американцы с англичанами так и делают. О том, какое оружие Запад тестирует в бывшей советской республике, — в материале РИА Новости.

Проверка боем

С момента американского вторжения в Ирак в 2003-м ни одной стране НАТО не доводилось участвовать в масштабных общевойсковых операциях. Боевые действия ограничивались борьбой с заведомо более слабым противником, не обладающим полноценной современной армией и крупными соединениями. Высокотехнологичное оружие, разработанное на Западе, в таких операциях не требуется: просто нет достойных целей. Однако Украина — совсем другое дело.
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных сил
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
"Если у вас есть какие-то идеи или некоторые пилотные проекты, которые нужно испытать перед массовым производством, вы можете послать их нам, — обратился к представителям американского ОПК Владимир Гаврилов. — Проверенное конфликтом на Украине оружие будет легко продать. Ряд компаний уже передали Киеву новейшее оборудование. И они возвращаются с продуктом, который конкурентоспособен на рынке, потому что он был протестирован в зоне боевых действий".
Украинцы не первый раз официально просят Запад превратить их страну в испытательный полигон. Еще в июле министр обороны Алексей Резников пригласил производителей западных вооружений протестировать новую продукцию на поле боя. В свою очередь, помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил сообщил, что альянс использует конфликт для определения возможностей внедрения высоких технологий в оборонной сфере.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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Ни Гаврилов, ни Резников не распространялись, о каком "хай-теке" идет речь. Однако давно не секрет, что ряд видов вооружений впервые применялись именно на Украине. Запад пока опасается передавать Киеву наиболее сложные и дорогие системы и технологии, опасаясь, что они попадут в руки русских. Однако и того, что привезли, более чем достаточно.

Борьба с дронами

Гаврилов упомянул, что украинская армия опробовала новейшие западные технологии борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это подтверждают и с другой стороны линии фронта. По словам донецких военных, в последние месяцы республиканские операторы дронов столкнулись с мощным противодействием, что серьезно затрудняет воздушную разведку.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России запускает коптер для артиллерийской разведки противника рядом с линией боевого соприкосновения в Харьковской области
"Вэсэушники с помощью западных покровителей создали достаточно эффективные силы радиоэлектронной борьбы, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Клим. — Они наловчились перехватывать управление над нашими "птичками" прямо в воздухе и уводить их к себе. Это, конечно, не смертельно, но каждый квадрокоптер стоит немалых денег. На некоторых участках фронта дроны работают исключительно над нашими позициями, не углубляясь на территорию противника. Поднялся вверх, посмотрел, насколько позволяет зум камеры, спустился. А полетишь вперед — тут же глушат".
Точного списка западных систем РЭБ на вооружении ВСУ в открытых источниках нет. Однако известно, что только за 2021-й Украина закупила в НАТО несколько десятков противодроновых ружей, главным образом литовских. А в августе в соцсетях появились фотографии украинских военнослужащих с американским DroneDefender, впервые представленным широкой общественности осенью 2015-го.
CC BY 2.0 / The National Guard / Ohio National GuardАмериканское противодроновое ружье DroneDefender
Американское противодроновое ружье DroneDefender - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
CC BY 2.0 / The National Guard / Ohio National Guard
Американское противодроновое ружье DroneDefender
Эта "дронобойка" облучает беспилотник радиосигналами на различных частотах. Дрон, натыкаясь на помехи, запускает протокол безопасности. Дальше три возможных сценария: БПЛА зависнет на месте, пока не разрядится аккумулятор, сядет на землю или вернется в точку старта. Подготовка DroneDefender к "выстрелу" занимает меньше секунды, а заряда батарей хватает на пять часов. Дальность действия — около двух километров.

Новейший ПЗРК

Долгие десятилетия системы ПВО западной конструкторской школы не применялись в активных боевых действиях против современной авиации. Однако теперь у них достойный противник — ВКС России. Пока страны НАТО не передавали ВСУ самые современные ЗРК. США лишь планируют отправить несколько единиц NASAMS, а Германия — IRIS-T. Однако переносными зенитными средствами Запад в избытке обеспечил ВСУ еще весной.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 21:34В мире
Два через два. Пентагон назвал "формулу" поставок NASAMS Украине
Если американские ПЗРК Stinger или британские Starstreak — еще из ХХ века, то британские комплексы Martlet абсолютно новые. Их приняли на вооружение в 2021-м и не успели обкатать в горячих точках. Официально Лондон не подтверждал поставки Martlet на Украину, однако это оружие уже неоднократно засветилось в соцсетях.
Ракета Martlet аэродинамически подобна старым британским переносным зенитным боеприпасам Javelin и Starburst. Стартовая масса — 13 килограммов, длина — 1,3 метра, диаметр корпуса — 76 миллиметров. Кумулятивно-осколочная боевая часть весом три килограмма при стрельбе по воздушной цели подрывается лазерным неконтактным взрывателем. Дальность — до восьми километров. Особенность ПЗРК — двухканальная система наведения: лазерная лучевая и инфракрасная на конечном этапе траектории, что значительно повышает помехозащищенность.

Против пехоты и техники

Американцы впервые испытали в условиях полномасштабных боевых барражирующие боеприпасы Switchblade300 и Switchblade 600. Первый, массой чуть более 2,5 килограмма, помещается в обычный рейдовый рюкзак военнослужащего. Дальность полета — до десяти километров, мощность боевой части эквивалентна 40-миллиметровому выстрелу автоматического гранатомета. Крейсерская скорость — 100 километров в час, для наблюдения и наведения — дневная и ночная камеры.
CC0 / U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti / Американский барражирующий боеприпас Switchblade
Американский барражирующий боеприпас Switchblade - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
CC0 / U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti /
Американский барражирующий боеприпас Switchblade
Противотанковый Switchblade 600 крупнее и тяжелее — 23 килограмма. Поражает цели на дистанции до 40 километров. Боевая часть — как у ПТРК Javelin. По словам американцев, это оружие эффективно против любой современной бронетехники, если бьет сверху. Однако им можно поражать и полевые укрепления. Предназначено для массового применения на тактической глубине обороны противника.
Конечно, американцы достаточно активно использовали эти дроны на Ближнем Востоке и в Афганистане. Но именно на Украине противотанковая версия Switchblade впервые стала применяться против тяжелой бронетехники. Впрочем, с переменным успехом. Бывали случаи, когда российский танк выдерживал попадания сразу нескольких барражирующих боеприпасов.
Кроме того, в зоне конфликта дебютировал новейший Phoenix Ghost, принятый на вооружение армией США в начале года. В открытом доступе информации об этом дроне нет. Известно, что по ТТХ он близок к Switchblade, способен находиться в воздухе до шести часов и эффективно действует ночью.

Дополнительные закупки

Несомненно, самый грозный образец западной военной техники на вооружении ВСУ — реактивные системы залпового огня HIMARS. Принятые на вооружение в 2010-м, они ограниченно применялись американской армией в Ираке, Сирии и Афганистане. На Украине все совершенно иначе. ВСУ не жалеют дорогостоящих реактивных снарядов даже на жилые кварталы и сугубо мирные объекты — значит, у них нет недостатка в боеприпасах.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 15:14Специальная военная операция на Украине
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Самый дальнобойный снаряд для HIMARS в распоряжении Киева — управляемый реактивный GMLRS с дальностью до 90 километров. Ими ВСУ наносят достаточно чувствительные удары по тыловой инфраструктуре союзных армий. Однако киевский режим твердит, что этого мало, и требует оперативно-тактических ракет ATACMS. А они в зависимости от модификации могут бить и на 300 километров.
Передавать Украине эти боеприпасы Вашингтон не спешит. Но выводы об эффективности РСЗО в современных конфликтах в Пентагоне сделали. Армия решила дополнительно закупить около 500 единиц HIMARS до 2030-го. Таким образом, количество систем этого типа в Вооруженных силах США приблизится к тысяче.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексей РезниковУкраинаКиевСШАВооруженные силы УкраиныНАТОВойска воздушно-космической обороныJavelin (ПТРК)
 
 
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