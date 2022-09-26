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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.09.2022
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачность с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, возможен дождь, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:13
2022-09-26T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, возможен дождь, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачность с неустойчивыми прояснениями. Местами по Московской области, преимущественно на севере, северо-востоке, возможен небольшой дождь. В столице максимальная температура 9-11, по области от 7 до 12", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:13 26.09.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя в центре Москвы
Автомобили во время дождя в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобили во время дождя в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, возможен дождь, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачность с неустойчивыми прояснениями. Местами по Московской области, преимущественно на севере, северо-востоке, возможен небольшой дождь. В столице максимальная температура 9-11, по области от 7 до 12", - сообщил Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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