https://ria.ru/20220926/pogoda-1819415484.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.09.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачность с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, возможен дождь, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:13
2022-09-26T08:13
2022-09-26T08:13
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погода
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, возможен дождь, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачность с неустойчивыми прояснениями. Местами по Московской области, преимущественно на севере, северо-востоке, возможен небольшой дождь. В столице максимальная температура 9-11, по области от 7 до 12", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник