https://ria.ru/20220926/pogoda-1819415484.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 26.09.2022

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачность с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, возможен дождь, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:13

2022-09-26T08:13

2022-09-26T08:13

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Облачность с прояснениями ожидается в Москве в понедельник, возможен дождь, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачность с неустойчивыми прояснениями. Местами по Московской области, преимущественно на севере, северо-востоке, возможен небольшой дождь. В столице максимальная температура 9-11, по области от 7 до 12", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет западным 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220925/pogoda-1819319304.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода