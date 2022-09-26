https://ria.ru/20220926/podmoskove-1819473025.html

Школьники Подмосковья примут участие в "Уроке цифры"

Школьники Подмосковья примут участие в "Уроке цифры" - РИА Новости, 26.09.2022

Школьники Подмосковья примут участие в "Уроке цифры"

Школьники Московской области примут участие в программе "Урок цифры" по применению искусственного интеллекта в стартапах, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:57

2022-09-26T11:57

2022-09-26T11:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

образование - общество

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Школьники Московской области примут участие в программе "Урок цифры" по применению искусственного интеллекта в стартапах, говорится в сообщении пресс-службы информационных технологий и связи Подмосковья.Занятия пройдут с 26 сентября по 16 октября. В "Уроке цифры" примут участие ученики 1-11 классов школ Подмосковья. В рамках проекта школьники познакомятся с понятием "технологические стартапы" и на практике узнают об основных этапах их создания. Участники смогут посмотреть видеолекцию, где информация преподносится доступно и интересно для школьников любого возраста."Начался новый сезон федерального проекта "Урок цифры". Искусственный интеллект – это направление, которое сейчас активно развивается. Например, в Московской области нейросеть помогает распознать проблему по фото, консультирует предпринимателей или записывает к врачу. Думаю, ребятам будет интересно узнать больше о возможностях современных технологий", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.

https://realty.ria.ru/20220920/uchastki-1818144115.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), образование - общество