https://ria.ru/20220926/podmoskove-1819473025.html
Школьники Подмосковья примут участие в "Уроке цифры"
Школьники Подмосковья примут участие в "Уроке цифры" - РИА Новости, 26.09.2022
Школьники Подмосковья примут участие в "Уроке цифры"
Школьники Московской области примут участие в программе "Урок цифры" по применению искусственного интеллекта в стартапах, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:57
2022-09-26T11:57
2022-09-26T11:57
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Школьники Московской области примут участие в программе "Урок цифры" по применению искусственного интеллекта в стартапах, говорится в сообщении пресс-службы информационных технологий и связи Подмосковья.Занятия пройдут с 26 сентября по 16 октября. В "Уроке цифры" примут участие ученики 1-11 классов школ Подмосковья. В рамках проекта школьники познакомятся с понятием "технологические стартапы" и на практике узнают об основных этапах их создания. Участники смогут посмотреть видеолекцию, где информация преподносится доступно и интересно для школьников любого возраста."Начался новый сезон федерального проекта "Урок цифры". Искусственный интеллект – это направление, которое сейчас активно развивается. Например, в Московской области нейросеть помогает распознать проблему по фото, консультирует предпринимателей или записывает к врачу. Думаю, ребятам будет интересно узнать больше о возможностях современных технологий", – приводятся слова главы ведомства Надежды Куртяник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), образование - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Образование - Общество