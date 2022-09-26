https://ria.ru/20220926/podderzhka-1819447081.html

Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения

Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения - РИА Новости, 26.09.2022

Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения

Правительство РФ продлило до конца следующего года временный порядок поддержки граждан, находящихся под риском увольнения, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:49

2022-09-26T10:49

2022-09-26T11:11

россия

правительство рф

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца следующего года временный порядок поддержки граждан, находящихся под риском увольнения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."До конца следующего года правительство продлило временный порядок поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения и ищут работу. Это касается в первую очередь персонала компаний, планирующих сокращение или объявивших о скором закрытии", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он пояснил, что в таких компаниях, как правило, сотрудники трудятся на условиях неполного дня или находятся в неоплачиваемых отпусках. "Такие граждане и дальше смогут пользоваться услугами центров занятости, им также будет оказана финансовая поддержка при госрегистрации нового бизнеса, фермерского хозяйства или в качестве индивидуального предпринимателя", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220910/pensiya-1815802534.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, михаил мишустин, экономика