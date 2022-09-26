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Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения - РИА Новости, 26.09.2022
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Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения
Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения - РИА Новости, 26.09.2022
Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения
Правительство РФ продлило до конца следующего года временный порядок поддержки граждан, находящихся под риском увольнения, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:49
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россия
правительство рф
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца следующего года временный порядок поддержки граждан, находящихся под риском увольнения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."До конца следующего года правительство продлило временный порядок поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения и ищут работу. Это касается в первую очередь персонала компаний, планирующих сокращение или объявивших о скором закрытии", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он пояснил, что в таких компаниях, как правило, сотрудники трудятся на условиях неполного дня или находятся в неоплачиваемых отпусках. "Такие граждане и дальше смогут пользоваться услугами центров занятости, им также будет оказана финансовая поддержка при госрегистрации нового бизнеса, фермерского хозяйства или в качестве индивидуального предпринимателя", - добавил Мишустин.
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россия, правительство рф, михаил мишустин, экономика
Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Экономика
10:49 26.09.2022 (обновлено: 11:11 26.09.2022)
 
Правительство продлило порядок поддержки граждан под риском увольнения

Правительство продлило до конца 2023 года порядок поддержки граждан под риском увольнения

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца следующего года временный порядок поддержки граждан, находящихся под риском увольнения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"До конца следующего года правительство продлило временный порядок поддержки граждан, которые находятся под риском увольнения и ищут работу. Это касается в первую очередь персонала компаний, планирующих сокращение или объявивших о скором закрытии", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он пояснил, что в таких компаниях, как правило, сотрудники трудятся на условиях неполного дня или находятся в неоплачиваемых отпусках. "Такие граждане и дальше смогут пользоваться услугами центров занятости, им также будет оказана финансовая поддержка при госрегистрации нового бизнеса, фермерского хозяйства или в качестве индивидуального предпринимателя", - добавил Мишустин.
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