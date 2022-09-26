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На МСП.РФ стали доступны меры поддержки предпринимателей еще трех регионов - РИА Новости, 26.09.2022
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На МСП.РФ стали доступны меры поддержки предпринимателей еще трех регионов
На МСП.РФ стали доступны меры поддержки предпринимателей еще трех регионов - РИА Новости, 26.09.2022
На МСП.РФ стали доступны меры поддержки предпринимателей еще трех регионов
Сервис "Региональные меры поддержки" на Цифровой платформе МСП.РФ пополнился услугами ещё трех регионов – Красноярского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:00
2022-09-26T10:00
корпорация мсп
александр исаевич
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сервис "Региональные меры поддержки" на Цифровой платформе МСП.РФ пополнился услугами ещё трех регионов – Красноярского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Теперь на платформе доступны 214 региональных мер поддержки 18 регионов."Предприниматели могут воспользоваться на Цифровой платформе МСП.РФ не только федеральными сервисами, которых уже девятнадцать, но и региональными мерами поддержки. Мы последовательно подключаем новые регионы, чтобы малый бизнес мог получить необходимые меры и услуги в удобном для себя цифровом формате", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Предпринимателям Красноярского края теперь на МСП.РФ доступна запись на обучающие мероприятия, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование, содействие в получении разрешительной документации (сертификации, декларировании и т.п.), подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов для участников территориальных кластеров.Малый и средний бизнес Тульской области может получить поддержку в продвижении в социальных сетях, а также пройти обучение для повышения квалификации сотрудников компаний.Среди мер поддержки Ямало-Ненецкого автономного округа, доступных для предпринимателей региона, компенсация приобретения франшизы, в том числе по приоритетным проектам, компенсация расходов на подключение к инженерным сетям, "одно окно" для инвестора.В рамках сервиса "Региональные меры поддержки" поданы уже более 9 тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20220922/podderzhka-1818636753.html
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корпорация мсп, александр исаевич, экономика, технологии, россия
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Экономика, Технологии, Россия
10:00 26.09.2022
 

На МСП.РФ стали доступны меры поддержки предпринимателей еще трех регионов

© МПСБаннер цифровой платформы МПС
Баннер цифровой платформы МПС
© МПС
Баннер цифровой платформы МПС
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Сервис "Региональные меры поддержки" на Цифровой платформе МСП.РФ пополнился услугами ещё трех регионов – Красноярского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Теперь на платформе доступны 214 региональных мер поддержки 18 регионов.
"Предприниматели могут воспользоваться на Цифровой платформе МСП.РФ не только федеральными сервисами, которых уже девятнадцать, но и региональными мерами поддержки. Мы последовательно подключаем новые регионы, чтобы малый бизнес мог получить необходимые меры и услуги в удобном для себя цифровом формате", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Предпринимателям Красноярского края теперь на МСП.РФ доступна запись на обучающие мероприятия, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирование, содействие в получении разрешительной документации (сертификации, декларировании и т.п.), подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов для участников территориальных кластеров.
Логотип корпорации МСП
22 сентября, 12:09
"Фермерский островок" открылся в Кургане при поддержке Корпорации МСП
Малый и средний бизнес Тульской области может получить поддержку в продвижении в социальных сетях, а также пройти обучение для повышения квалификации сотрудников компаний.
Среди мер поддержки Ямало-Ненецкого автономного округа, доступных для предпринимателей региона, компенсация приобретения франшизы, в том числе по приоритетным проектам, компенсация расходов на подключение к инженерным сетям, "одно окно" для инвестора.
В рамках сервиса "Региональные меры поддержки" поданы уже более 9 тысяч заявок на услуги для предпринимателей, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать собственное дело.
Цифровая платформа МСП.РФ — государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа к необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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Корпорация МСПАлександр ИсаевичЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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