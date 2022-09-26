https://ria.ru/20220926/patriarkh-1819448753.html

Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине

Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине - РИА Новости, 26.09.2022

Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине

Русская православная церковь, которая окормляет в том числе народы России и Украины, молится за скорейшее прекращение "междоусобной брани", и за то, чтобы как... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:56

2022-09-26T10:56

2022-09-26T11:41

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

украина

россия

белоруссия

русская православная церковь

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg

МОСКВА – 26 сен, РИА Новости. Русская православная церковь, которая окормляет в том числе народы России и Украины, молится за скорейшее прекращение "междоусобной брани", и за то, чтобы как можно меньше людей от нее пострадало, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В воскресенье патриарх Кирилл провел богослужение в храме святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкиине, после чего произнес проповедь (видео проповеди в распоряжении РИА Новости).По его словам, "война, которая сейчас идет на просторах Руси" - это междоусобная брань."Церковь, которая несет пастырское свое служение в отношении народов России, Украины, Белоруссии и многих других народов на просторах исторической Руси, сегодня особенно страждет и особенно молится за скорейшее прекращение междоусобной брани, за торжество справедливости, потому что без справедливости не может быть прочного мира, восстановление братского общения и преодоление всего того, что с годами накопившись и привело в конце концов к этому кровопролитному конфликту", - сказал патриарх Кирилл.Он пожелал, чтобы милостью Божией "были исцелены все раны, из памяти было изглажено все то, что сегодня многим и многим приносит скорбь, чтобы действительно то, что придет на смену нынешней ситуации, в том числе и в отношениях между братскими нашими народами, было светлым, мирным и радостным"."А это может произойти только в том случае, если мы будем жить с верой в сердце. Потому что вера истребляет страх, вера дарует возможность взаимного прощения, вера укрепляет взаимоотношения с людьми и действительно может превращать и превращает эти отношения в братские, самые сердечные и добрые", - призвал патриарх Кирилл."Дай Бог, чтобы было так, чтобы закончилось то, что сейчас омрачает души многих. Дай Бог, чтобы во время этой междоусобной брани как можно меньше людей погибло и как можно меньше получили увечья. Дай Бог, чтобы как можно меньше было вдов и сирот, меньше разделенных семей, меньше разрушенной дружбы и братства", - заключил предстоятель Русской церкви.Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами.

https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html

https://ria.ru/20220921/patriarkh-1818432329.html

https://ria.ru/20220906/kirill-1814843835.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, украина, россия, белоруссия, русская православная церковь, религия