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Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине - РИА Новости, 26.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220926/patriarkh-1819448753.html
Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине
Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине - РИА Новости, 26.09.2022
Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине
Русская православная церковь, которая окормляет в том числе народы России и Украины, молится за скорейшее прекращение "междоусобной брани", и за то, чтобы как... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:56
2022-09-26T11:41
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
украина
россия
белоруссия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА – 26 сен, РИА Новости. Русская православная церковь, которая окормляет в том числе народы России и Украины, молится за скорейшее прекращение "междоусобной брани", и за то, чтобы как можно меньше людей от нее пострадало, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В воскресенье патриарх Кирилл провел богослужение в храме святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкиине, после чего произнес проповедь (видео проповеди в распоряжении РИА Новости).По его словам, "война, которая сейчас идет на просторах Руси" - это междоусобная брань."Церковь, которая несет пастырское свое служение в отношении народов России, Украины, Белоруссии и многих других народов на просторах исторической Руси, сегодня особенно страждет и особенно молится за скорейшее прекращение междоусобной брани, за торжество справедливости, потому что без справедливости не может быть прочного мира, восстановление братского общения и преодоление всего того, что с годами накопившись и привело в конце концов к этому кровопролитному конфликту", - сказал патриарх Кирилл.Он пожелал, чтобы милостью Божией "были исцелены все раны, из памяти было изглажено все то, что сегодня многим и многим приносит скорбь, чтобы действительно то, что придет на смену нынешней ситуации, в том числе и в отношениях между братскими нашими народами, было светлым, мирным и радостным"."А это может произойти только в том случае, если мы будем жить с верой в сердце. Потому что вера истребляет страх, вера дарует возможность взаимного прощения, вера укрепляет взаимоотношения с людьми и действительно может превращать и превращает эти отношения в братские, самые сердечные и добрые", - призвал патриарх Кирилл."Дай Бог, чтобы было так, чтобы закончилось то, что сейчас омрачает души многих. Дай Бог, чтобы во время этой междоусобной брани как можно меньше людей погибло и как можно меньше получили увечья. Дай Бог, чтобы как можно меньше было вдов и сирот, меньше разделенных семей, меньше разрушенной дружбы и братства", - заключил предстоятель Русской церкви.Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами.
https://ria.ru/20220925/rpts-1819397524.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, украина, россия, белоруссия, русская православная церковь, религия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Александр Невский, Украина, Россия, Белоруссия, Русская православная церковь, Религия
10:56 26.09.2022 (обновлено: 11:41 26.09.2022)
 

Патриарх Кирилл: церковь молится о прекращении конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом заседания Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА – 26 сен, РИА Новости. Русская православная церковь, которая окормляет в том числе народы России и Украины, молится за скорейшее прекращение "междоусобной брани", и за то, чтобы как можно меньше людей от нее пострадало, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В воскресенье патриарх Кирилл провел богослужение в храме святого благоверного князя Александра Невского в подмосковном Переделкиине, после чего произнес проповедь (видео проповеди в распоряжении РИА Новости).
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По его словам, "война, которая сейчас идет на просторах Руси" - это междоусобная брань.
"Церковь, которая несет пастырское свое служение в отношении народов России, Украины, Белоруссии и многих других народов на просторах исторической Руси, сегодня особенно страждет и особенно молится за скорейшее прекращение междоусобной брани, за торжество справедливости, потому что без справедливости не может быть прочного мира, восстановление братского общения и преодоление всего того, что с годами накопившись и привело в конце концов к этому кровопролитному конфликту", - сказал патриарх Кирилл.
Он пожелал, чтобы милостью Божией "были исцелены все раны, из памяти было изглажено все то, что сегодня многим и многим приносит скорбь, чтобы действительно то, что придет на смену нынешней ситуации, в том числе и в отношениях между братскими нашими народами, было светлым, мирным и радостным".
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"А это может произойти только в том случае, если мы будем жить с верой в сердце. Потому что вера истребляет страх, вера дарует возможность взаимного прощения, вера укрепляет взаимоотношения с людьми и действительно может превращать и превращает эти отношения в братские, самые сердечные и добрые", - призвал патриарх Кирилл.
"Дай Бог, чтобы было так, чтобы закончилось то, что сейчас омрачает души многих. Дай Бог, чтобы во время этой междоусобной брани как можно меньше людей погибло и как можно меньше получили увечья. Дай Бог, чтобы как можно меньше было вдов и сирот, меньше разделенных семей, меньше разрушенной дружбы и братства", - заключил предстоятель Русской церкви.
Ранее патриарх Кирилл призвал молиться за единство Русской церкви и не считать украинцев врагами.
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр НевскийУкраинаРоссияБелоруссияРусская православная церковьРелигия
 
 
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