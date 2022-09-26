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Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году - РИА Новости, 26.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220926/parki-1819439083.html
Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году
Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году - РИА Новости, 26.09.2022
Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году
Почти 44 миллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:25
2022-09-26T10:25
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
парки
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Почти 44 миллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, на территории Подмосковья находится 183 парка. Средняя посещаемость парков составила 1,5 миллиона человек в неделю."За минувший летний период наши парки посетили 19,6 миллионов человек, это на 5,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года парки Подмосковья посетили 43,8 миллиона человек", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), парки
Новости Подмосковья, Михаил Хайкин, Московская область (Подмосковье), Парки
10:25 26.09.2022
 

Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году

© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в медиабанкОтдыхающие в усадебном парке "Суханово" в Московской области
Отдыхающие в усадебном парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Савостин
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Отдыхающие в усадебном парке "Суханово" в Московской области
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Почти 44 миллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Согласно справке пресс-службы ведомства, на территории Подмосковья находится 183 парка. Средняя посещаемость парков составила 1,5 миллиона человек в неделю.
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Более 2,5 миллиарда выделят на рекультивацию мусорных полигонов в МО
"За минувший летний период наши парки посетили 19,6 миллионов человек, это на 5,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года парки Подмосковья посетили 43,8 миллиона человек", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)Парки
 
 
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