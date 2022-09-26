https://ria.ru/20220926/parki-1819439083.html

Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году

Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году - РИА Новости, 26.09.2022

Почти 44 миллиона человек посетили парки Подмосковья в этом году

Почти 44 миллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:25

2022-09-26T10:25

2022-09-26T10:25

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

парки

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Почти 44 миллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Согласно справке пресс-службы ведомства, на территории Подмосковья находится 183 парка. Средняя посещаемость парков составила 1,5 миллиона человек в неделю."За минувший летний период наши парки посетили 19,6 миллионов человек, это на 5,2 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года парки Подмосковья посетили 43,8 миллиона человек", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.

https://ria.ru/20220923/poligon-1819002770.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

михаил хайкин, московская область (подмосковье), парки