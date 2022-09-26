Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок
Новый столичный парфюмерный бренд VDOHNI вышел на большой рынок
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель ДИПП Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Духи нового столичного производителя начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Более 30 московских производителей косметики и парфюмерии выпускают средства для макияжа, ухода за кожей, бритья, эфирные масла, а также другую продукцию. Среди представителей отрасли – известные предприятия, такие как Faberlic, "Рассвет", "Свобода", некоторые из них работают более 150 лет. Есть и совсем новые бренды, например, компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Сегодня продукция компании представлена уже в трех офлайн-магазинах, также ее можно заказать через интернет. Компания, которая появилась на рынке в 2018 году, готовится увеличить объем производства, говорится в сообщении.
В ДИПП отмечают, что в столице сегодня работают как небольшие производства, так и крупные косметические компании со статусом промышленного комплекса, дающим налоговые льготы.