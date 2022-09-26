https://ria.ru/20220926/parfyumeriya-1819420624.html

Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок

Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок - РИА Новости, 26.09.2022

Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок

Духи нового столичного производителя начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:18

2022-09-26T09:18

2022-09-26T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Духи нового столичного производителя начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Более 30 московских производителей косметики и парфюмерии выпускают средства для макияжа, ухода за кожей, бритья, эфирные масла, а также другую продукцию. Среди представителей отрасли – известные предприятия, такие как Faberlic, "Рассвет", "Свобода", некоторые из них работают более 150 лет. Есть и совсем новые бренды, например, компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Сегодня продукция компании представлена уже в трех офлайн-магазинах, также ее можно заказать через интернет. Компания, которая появилась на рынке в 2018 году, готовится увеличить объем производства, говорится в сообщении.В ДИПП отмечают, что в столице сегодня работают как небольшие производства, так и крупные косметические компании со статусом промышленного комплекса, дающим налоговые льготы.

https://ria.ru/20220826/moskva-1812243680.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владислав овчинский, москва