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Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок - РИА Новости, 26.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок
Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок - РИА Новости, 26.09.2022
Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок
Духи нового столичного производителя начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:18
2022-09-26T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Духи нового столичного производителя начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Более 30 московских производителей косметики и парфюмерии выпускают средства для макияжа, ухода за кожей, бритья, эфирные масла, а также другую продукцию. Среди представителей отрасли – известные предприятия, такие как Faberlic, "Рассвет", "Свобода", некоторые из них работают более 150 лет. Есть и совсем новые бренды, например, компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Сегодня продукция компании представлена уже в трех офлайн-магазинах, также ее можно заказать через интернет. Компания, которая появилась на рынке в 2018 году, готовится увеличить объем производства, говорится в сообщении.В ДИПП отмечают, что в столице сегодня работают как небольшие производства, так и крупные косметические компании со статусом промышленного комплекса, дающим налоговые льготы.
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экономика, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Владислав Овчинский, Москва
09:18 26.09.2022
 
Новый столичный парфюмерный бренд вышел на большой рынок

Новый столичный парфюмерный бренд VDOHNI вышел на большой рынок

© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель ДИПП Москвы Владислав Овчинский
Руководитель ДИПП Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Духи нового столичного производителя начали продавать в одной из крупнейших парфюмерно-косметических сетей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Более 30 московских производителей косметики и парфюмерии выпускают средства для макияжа, ухода за кожей, бритья, эфирные масла, а также другую продукцию. Среди представителей отрасли – известные предприятия, такие как Faberlic, "Рассвет", "Свобода", некоторые из них работают более 150 лет. Есть и совсем новые бренды, например, компания VDOHNI, которая недавно начала поставлять свои товары в магазины одной из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Сегодня продукция компании представлена уже в трех офлайн-магазинах, также ее можно заказать через интернет. Компания, которая появилась на рынке в 2018 году, готовится увеличить объем производства, говорится в сообщении.
В ДИПП отмечают, что в столице сегодня работают как небольшие производства, так и крупные косметические компании со статусом промышленного комплекса, дающим налоговые льготы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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