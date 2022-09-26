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В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов - РИА Новости, 26.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220926/otoplenie-1819478951.html
В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов
В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов - РИА Новости, 26.09.2022
В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов
Министерство энергетики Московской области сообщило о запуске отопления в 99,7% объектах социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:15
2022-09-26T12:15
новости подмосковья
жкх
общество
московская область (подмосковье)
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство энергетики Московской области сообщило о запуске отопления в 99,7% объектах социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Тепло также появилось в 46,2 тысячи многоквартирных жилых домах (99,2%), использующих централизованное отопление."Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. Это стало возможно благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ", - приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.В ведомстве напомнили, что к началу осенне-зимнего периода специалистами проверено и подготовлено порядка 2,7 тысяч котельных, около 260 тысяч километров тепло- электро- водоснабжения и водоотведения.
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Артем Смирнов
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жкх, общество, московская область (подмосковье), отопительный сезон 2022-2023 в россии
Новости Подмосковья, ЖКХ, Общество, Московская область (Подмосковье), Отопительный сезон 2022-2023 в России
12:15 26.09.2022
 

В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство энергетики Московской области сообщило о запуске отопления в 99,7% объектах социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Тепло также появилось в 46,2 тысячи многоквартирных жилых домах (99,2%), использующих централизованное отопление.
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"Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. Это стало возможно благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ", - приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.
В ведомстве напомнили, что к началу осенне-зимнего периода специалистами проверено и подготовлено порядка 2,7 тысяч котельных, около 260 тысяч километров тепло- электро- водоснабжения и водоотведения.
 
Новости ПодмосковьяЖКХОбществоМосковская область (Подмосковье)Отопительный сезон 2022-2023 в России
 
 
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