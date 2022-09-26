https://ria.ru/20220926/otoplenie-1819478951.html

В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов

В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов - РИА Новости, 26.09.2022

В Подмосковье отопление запущено почти в 100% соцобъектов

Министерство энергетики Московской области сообщило о запуске отопления в 99,7% объектах социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:15

2022-09-26T12:15

2022-09-26T12:15

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отопительный сезон 2022-2023 в россии

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министерство энергетики Московской области сообщило о запуске отопления в 99,7% объектах социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Тепло также появилось в 46,2 тысячи многоквартирных жилых домах (99,2%), использующих централизованное отопление."Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. Это стало возможно благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ", - приводятся слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.В ведомстве напомнили, что к началу осенне-зимнего периода специалистами проверено и подготовлено порядка 2,7 тысяч котельных, около 260 тысяч километров тепло- электро- водоснабжения и водоотведения.

https://ria.ru/20220926/otoplenie-1819455601.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

жкх, общество, московская область (подмосковье), отопительный сезон 2022-2023 в россии