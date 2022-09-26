https://ria.ru/20220926/otoplenie-1819455601.html
Свыше 12 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю
Свыше 12 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю - РИА Новости, 26.09.2022
Свыше 12 тысяч заявок поступило в ЕДС Подмосковья за неделю
Более 12 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:17
2022-09-26T11:17
2022-09-26T11:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Более 12 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции.Прирост заявок произошел за счет вопросов, связанных с отоплением, и наблюдался практически во всех городских округах Подмосковья. Чаще всего жители Подмосковья просили обеспечить функционирование системы отопления в соответствии с нормативными требованиями в доме и квартире – свыше 3 тысяч заявок."Стоит отметить, что в 2021 году за неделю, когда прошел пуск тепла, мы зарегистрировали более 20 тысяч заявок жителей. Однако, безусловно, вопрос качественного предоставления коммунальной услуги по отоплению сейчас находится на особом контроле. Проводится ежедневный детальный анализ обращений граждан в непосредственном взаимодействии с органами местного самоуправления и муниципальными ЦУРами", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
https://ria.ru/20220922/tsifrovizatsiya-1818795684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госжилинспекция
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госжилинспекция