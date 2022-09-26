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СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом

СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом - РИА Новости, 26.09.2022

СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал "дебилами" американских законодателей после разговора со своим коллегой Джо Байденом, передает MBC. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T04:29

2022-09-26T04:29

2022-09-26T04:31

в мире

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юн сок ель

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал "дебилами" американских законодателей после разговора со своим коллегой Джо Байденом, передает MBC.Как предположил CNN, замечание Сок Ёля относится к обещанию Джо Байдена внести шесть миллиардов долларов в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, для чего ему потребуется одобрение Конгресса.Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что неясно, о чем именно говорил глава государства. По его словам, никто не слышал точную формулировку заявления Сок Ёля, и он не может сделать выводы об обстоятельствах, в которых были произнесены слова президента.Пресс-секретарь южнокорейского лидера Ким Ын Хе отметил, что высказывание главы государства не относилось к США. По его мнению, многие люди просто "ослышались", смотря трансляцию со случайно попавшими в кадр словами Сок Ёля.

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южная корея

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в мире, джо байден, юн сок ель, южная корея, сша