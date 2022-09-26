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СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом - РИА Новости, 26.09.2022
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СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом
СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом - РИА Новости, 26.09.2022
СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал "дебилами" американских законодателей после разговора со своим коллегой Джо Байденом, передает MBC. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T04:29
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в мире
джо байден
юн сок ель
южная корея
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал "дебилами" американских законодателей после разговора со своим коллегой Джо Байденом, передает MBC.Как предположил CNN, замечание Сок Ёля относится к обещанию Джо Байдена внести шесть миллиардов долларов в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, для чего ему потребуется одобрение Конгресса.Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что неясно, о чем именно говорил глава государства. По его словам, никто не слышал точную формулировку заявления Сок Ёля, и он не может сделать выводы об обстоятельствах, в которых были произнесены слова президента.Пресс-секретарь южнокорейского лидера Ким Ын Хе отметил, что высказывание главы государства не относилось к США. По его мнению, многие люди просто "ослышались", смотря трансляцию со случайно попавшими в кадр словами Сок Ёля.
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в мире, джо байден, юн сок ель, южная корея, сша
В мире, Джо Байден, Юн Сок Ель, Южная Корея, США
04:29 26.09.2022 (обновлено: 04:31 26.09.2022)
 
СМИ: президент Южной Кореи прилюдно выругался после встречи с Байденом

MBC: глава Южной Кореи Сок Ёль назвал конгрессменов "дебилами" после встречи с Байденом

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал "дебилами" американских законодателей после разговора со своим коллегой Джо Байденом, передает MBC.

"Для Байдена будет так унизительно, если эти дебилы не примут это в конгрессе", — говорит южнокорейский лидер своим помощникам на кадрах, опубликованных телеканалом.

Как предположил CNN, замечание Сок Ёля относится к обещанию Джо Байдена внести шесть миллиардов долларов в бюджет Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией, для чего ему потребуется одобрение Конгресса.
Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что неясно, о чем именно говорил глава государства. По его словам, никто не слышал точную формулировку заявления Сок Ёля, и он не может сделать выводы об обстоятельствах, в которых были произнесены слова президента.
Пресс-секретарь южнокорейского лидера Ким Ын Хе отметил, что высказывание главы государства не относилось к США. По его мнению, многие люди просто "ослышались", смотря трансляцию со случайно попавшими в кадр словами Сок Ёля.
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