15:52 26.09.2022 (обновлено: 23:47 26.09.2022)
"Кое-кто выпендривается". В КНР ответили на заявление США о ядерном оружии
Читатели "Гуаньча" раскритиковали Салливана из-за слов о России и ядерном оружии
© AP Photo / Andy WongФлаги Китая
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Читатели газеты "Гуаньча" раскритиковали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, пригрозившего России, если она решит использовать ядерное оружие на Украине.
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Читатели китайского издания обвинили Салливана в попытке обострить ситуацию, отметив, что Россия никому не угрожала ядерным оружием.
"США — самые большие подстрекатели, при этом говорят о катастрофических последствиях. Не хотите выпустить еще штамм коронавируса? Почему Штаты предупреждают кого-то в частном порядке, да еще смеют публично заявлять, что они будут вести ядерную войну с Россией?" — задался вопросом комментатор.
"Посмотрите-ка все, кое-кто выпендривается…" — написал другой.
"При этом Соединенные Штаты притворились слепыми, когда украинцы бомбили атомные электростанции", — отметил третий.
"Когда уже западная гегемония столкнется с катастрофическими последствиями?" — поинтересовался еще один пользователь.
"Американцы никогда не были рациональными. Даже если однажды они начнут говорить разумные вещи, это лишь значит, что у них не осталось другого выбора", — объяснил комментатор.
"Однажды катастрофические последствия настанут для Соединенных Штатов!" — поддержал другой.
На прошлой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
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В своей речи Путин заявил, что Москва поддержит результаты проходящих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов, и подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства для защиты.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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