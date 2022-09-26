https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819540452.html

В Госдуме ответили Салливану на предупреждения о ядерном оружии

В Госдуме ответили Салливану на предупреждения о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022

В Госдуме ответили Салливану на предупреждения о ядерном оружии

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, делая заявления о направленных в адрес России предупреждениях США о... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:58

2022-09-26T14:58

2022-09-26T14:58

в мире

джейк салливан

россия

европа

сша

госдума рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, делая заявления о направленных в адрес России предупреждениях США о "катастрофических для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине", демонстрирует то, что США сталкивают Европу в пропасть, заявил РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов.США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг, заявил в интервью телеканалу NBC Салливан."Салливан, вам и не надо останавливаться, вы уже разогнались и на полном ходу несетесь в пропасть. Мы не заявляли о ядерном оружии, а вы уже боитесь… У нас есть такая поговорка: не ставь телегу впереди лошади, и именно это вы делаете с Европой. Сначала упадёт она, а потом, не видя дороги, упадете и вы. Мы никогда не используем своё превосходство и никому не угрожаем. Вы сами загоните себя в яму", - сообщил Каргинов.

https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, джейк салливан, россия, европа, сша, госдума рф