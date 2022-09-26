https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819527537.html

Россия не меняла подход к применению ядерного оружия, заявил Рябков

Россия не меняла подход к применению ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022

Россия не меняла подход к применению ядерного оружия, заявил Рябков

Никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:25

2022-09-26T14:25

2022-09-26T14:32

россия

сергей рябков

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ядерное оружие

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как мы неоднократно отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме (применение ядерного оружия - ред.) не произошло, все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания", - сказал Рябков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220926/plan-1819408133.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие