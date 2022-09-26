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Россия не меняла подход к применению ядерного оружия, заявил Рябков
Россия не меняла подход к применению ядерного оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 26.09.2022
Россия не меняла подход к применению ядерного оружия, заявил Рябков
Никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:25
2022-09-26T14:25
2022-09-26T14:32
россия
сергей рябков
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ядерное оружие
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Никаких изменений российского подхода к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как мы неоднократно отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме (применение ядерного оружия - ред.) не произошло, все остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ядерное оружие
Россия, Сергей Рябков, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ядерное оружие
14:25 26.09.2022 (обновлено: 14:32 26.09.2022)
Россия не меняла подход к применению ядерного оружия, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия не меняла подход к возможности применения ядерного оружия