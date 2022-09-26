Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819509018.html
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:29
2022-09-26T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут "катастрофическими" и будут некий "решительный ответ" со стороны США.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали."Оставляю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва относится к предупреждениям от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут катастрофическими и будет некий "решительный ответ" со стороны США.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_399:0:2686:1715_1920x0_80_0_0_648106e101b24c40c79e9be6f68f2efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
13:29 26.09.2022 (обновлено: 14:02 26.09.2022)
 
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии

Песков оставил без комментариев заявление США о последствиях применения ядерного оружия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут "катастрофическими" и будут некий "решительный ответ" со стороны США.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 08:00
США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы
"Оставляю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва относится к предупреждениям от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут катастрофическими и будет некий "решительный ответ" со стороны США.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:11Специальная военная операция на Украине
Запад все еще верит в возможность победы над Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала