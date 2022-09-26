https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819509018.html

В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии

В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:29

2022-09-26T13:29

2022-09-26T14:02

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут "катастрофическими" и будут некий "решительный ответ" со стороны США.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали."Оставляю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва относится к предупреждениям от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут катастрофическими и будет некий "решительный ответ" со стороны США.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков