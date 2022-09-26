https://ria.ru/20220926/oruzhie-1819509018.html
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:29
2022-09-26T13:29
2022-09-26T14:02
специальная военная операция на украине
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украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут "катастрофическими" и будут некий "решительный ответ" со стороны США.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине. Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали."Оставляю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва относится к предупреждениям от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут катастрофическими и будет некий "решительный ответ" со стороны США.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков
13:29 26.09.2022 (обновлено: 14:02 26.09.2022)
В Кремле не стали комментировать заявление Вашингтона о ядерном оружии
Песков оставил без комментариев заявление США о последствиях применения ядерного оружия
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать позицию Кремля по поводу сигналов от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут "катастрофическими" и будут некий "решительный ответ" со стороны США.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен
в интервью телеканалу CBS заявил, что США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине
. Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.
"Оставляю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Москва относится к предупреждениям от Вашингтона, что последствия в случае применения ядерного оружия будут катастрофическими и будет некий "решительный ответ" со стороны США.
Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".