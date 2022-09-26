https://ria.ru/20220926/omsk-1819638132.html
Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок
Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 26.09.2022
Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок
Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение перенести празднование 200-летия Омской области. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:47
2022-09-26T19:47
2022-09-26T19:47
общество
александр бурков
омская область
россия
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ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение перенести празднование 200-летия Омской области.Глава региона в своем официальном Telegram-канале пояснил, что к празднику серьезно готовились, были приглашены гости из других регионов и дружественных государств, но в связи с ситуацией в стране торжества решили перенести."Сегодня принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области. Сегодня в повестке - совсем другое. Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно - это диаметрально противоположные вопросы", - сообщил губернатор, уточнив, что сейчас для него в приоритете те задачи, которые поставил президент.Спортивные мероприятия в рамках официального открытия "G-Drive Арены" и SFC-5 состоятся. Концерт группы "Любэ" также пройдет, но - на одной из мобилизационных баз, чтобы подбодрить мобилизованных омичей."Мы обязательно отметим 200-летие Омской области. Но сделаем это в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере", - добавил Бурков.
https://ria.ru/20220926/murmansk-1819619423.html
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РИА Новости
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общество, александр бурков, омская область, россия
Общество, Александр Бурков, Омская область, Россия
Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок
Глава Омской области Бурков принял решение перенести празднование двухсотлетия региона
ОМСК, 26 сен - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков принял
решение перенести празднование 200-летия Омской области.
Глава региона в своем официальном Telegram-канале пояснил, что к празднику серьезно готовились, были приглашены гости из других регионов и дружественных государств, но в связи с ситуацией в стране торжества решили перенести.
"Сегодня принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области. Сегодня в повестке - совсем другое. Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно - это диаметрально противоположные вопросы", - сообщил губернатор, уточнив, что сейчас для него в приоритете те задачи, которые поставил президент.
Спортивные мероприятия в рамках официального открытия "G-Drive Арены" и SFC-5 состоятся. Концерт группы "Любэ
" также пройдет, но - на одной из мобилизационных баз, чтобы подбодрить мобилизованных омичей.
"Мы обязательно отметим 200-летие Омской области. Но сделаем это в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере", - добавил Бурков.