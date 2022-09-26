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Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 26.09.2022
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Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок
Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 26.09.2022
Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок
Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение перенести празднование 200-летия Омской области. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:47
2022-09-26T19:47
общество
александр бурков
омская область
россия
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ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение перенести празднование 200-летия Омской области.Глава региона в своем официальном Telegram-канале пояснил, что к празднику серьезно готовились, были приглашены гости из других регионов и дружественных государств, но в связи с ситуацией в стране торжества решили перенести."Сегодня принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области. Сегодня в повестке - совсем другое. Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно - это диаметрально противоположные вопросы", - сообщил губернатор, уточнив, что сейчас для него в приоритете те задачи, которые поставил президент.Спортивные мероприятия в рамках официального открытия "G-Drive Арены" и SFC-5 состоятся. Концерт группы "Любэ" также пройдет, но - на одной из мобилизационных баз, чтобы подбодрить мобилизованных омичей."Мы обязательно отметим 200-летие Омской области. Но сделаем это в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере", - добавил Бурков.
https://ria.ru/20220926/murmansk-1819619423.html
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общество, александр бурков, омская область, россия
Общество, Александр Бурков, Омская область, Россия
19:47 26.09.2022
 
Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок

Глава Омской области Бурков принял решение перенести празднование двухсотлетия региона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение перенести празднование 200-летия Омской области.
Глава региона в своем официальном Telegram-канале пояснил, что к празднику серьезно готовились, были приглашены гости из других регионов и дружественных государств, но в связи с ситуацией в стране торжества решили перенести.
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"Сегодня принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области. Сегодня в повестке - совсем другое. Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно - это диаметрально противоположные вопросы", - сообщил губернатор, уточнив, что сейчас для него в приоритете те задачи, которые поставил президент.
Спортивные мероприятия в рамках официального открытия "G-Drive Арены" и SFC-5 состоятся. Концерт группы "Любэ" также пройдет, но - на одной из мобилизационных баз, чтобы подбодрить мобилизованных омичей.
"Мы обязательно отметим 200-летие Омской области. Но сделаем это в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере", - добавил Бурков.
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