https://ria.ru/20220926/omsk-1819638132.html

Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок

Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 26.09.2022

Празднование двухсотлетия Омской области перенесли на неопределенный срок

Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение перенести празднование 200-летия Омской области. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:47

2022-09-26T19:47

2022-09-26T19:47

общество

александр бурков

омская область

россия

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ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение перенести празднование 200-летия Омской области.Глава региона в своем официальном Telegram-канале пояснил, что к празднику серьезно готовились, были приглашены гости из других регионов и дружественных государств, но в связи с ситуацией в стране торжества решили перенести."Сегодня принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию Омской области. Сегодня в повестке - совсем другое. Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно - это диаметрально противоположные вопросы", - сообщил губернатор, уточнив, что сейчас для него в приоритете те задачи, которые поставил президент.Спортивные мероприятия в рамках официального открытия "G-Drive Арены" и SFC-5 состоятся. Концерт группы "Любэ" также пройдет, но - на одной из мобилизационных баз, чтобы подбодрить мобилизованных омичей."Мы обязательно отметим 200-летие Омской области. Но сделаем это в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере", - добавил Бурков.

https://ria.ru/20220926/murmansk-1819619423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр бурков, омская область, россия