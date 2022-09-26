Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана
Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана Алиева, разместив призывы к митингам
Хакерская атака. Архивное фото
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил, что его официальный сайт взломали, разместив призывы к несанкционированным акциям, их уже удалили.
"Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Дагестане был взломан. На главной странице было размещено обращение к дагестанцам, которое противоречит законодательству Российской Федерации и призывает к несанкционированным мероприятиям", - написал омбудсмен в своем Telegram-канале.
Он добавил, что первыми сообщение о размещении противоправной информации на сайте дали украинские Telegram-каналы, представив ее как официальную позицию аппарата. "Это подстрекательство населения республики на неправомерные действия. Обращаюсь ко всем жителям республики, не ведитесь на подобные провокации! Будьте бдительны", - добавил Алиев.
О взломе сайта дагестанского омбудсмена проинформировала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале после объявления в РФ частичной мобилизации были подготовлены и управлялись из-за рубежа.
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