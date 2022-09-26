https://ria.ru/20220926/ombudsmen-1819650269.html

Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана

Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана - РИА Новости, 26.09.2022

Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана

Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил, что его официальный сайт взломали, разместив призывы к несанкционированным акциям, их уже... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:43

2022-09-26T20:43

2022-09-26T20:43

татьяна москалькова

сергей меликов

россия

махачкала

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МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил, что его официальный сайт взломали, разместив призывы к несанкционированным акциям, их уже удалили."Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Дагестане был взломан. На главной странице было размещено обращение к дагестанцам, которое противоречит законодательству Российской Федерации и призывает к несанкционированным мероприятиям", - написал омбудсмен в своем Telegram-канале.Он добавил, что первыми сообщение о размещении противоправной информации на сайте дали украинские Telegram-каналы, представив ее как официальную позицию аппарата. "Это подстрекательство населения республики на неправомерные действия. Обращаюсь ко всем жителям республики, не ведитесь на подобные провокации! Будьте бдительны", - добавил Алиев.О взломе сайта дагестанского омбудсмена проинформировала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале после объявления в РФ частичной мобилизации были подготовлены и управлялись из-за рубежа.

https://ria.ru/20220914/ddos-ataka-1816735005.html

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махачкала

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татьяна москалькова, сергей меликов, россия, махачкала