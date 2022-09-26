Рейтинг@Mail.ru
Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/ombudsmen-1819650269.html
Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана
Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана - РИА Новости, 26.09.2022
Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана
Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил, что его официальный сайт взломали, разместив призывы к несанкционированным акциям, их уже... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:43
2022-09-26T20:43
татьяна москалькова
сергей меликов
россия
махачкала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил, что его официальный сайт взломали, разместив призывы к несанкционированным акциям, их уже удалили."Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Дагестане был взломан. На главной странице было размещено обращение к дагестанцам, которое противоречит законодательству Российской Федерации и призывает к несанкционированным мероприятиям", - написал омбудсмен в своем Telegram-канале.Он добавил, что первыми сообщение о размещении противоправной информации на сайте дали украинские Telegram-каналы, представив ее как официальную позицию аппарата. "Это подстрекательство населения республики на неправомерные действия. Обращаюсь ко всем жителям республики, не ведитесь на подобные провокации! Будьте бдительны", - добавил Алиев.О взломе сайта дагестанского омбудсмена проинформировала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале после объявления в РФ частичной мобилизации были подготовлены и управлялись из-за рубежа.
https://ria.ru/20220914/ddos-ataka-1816735005.html
россия
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна москалькова, сергей меликов, россия, махачкала
Татьяна Москалькова, Сергей Меликов, Россия, Махачкала
20:43 26.09.2022
 
Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана

Хакеры взломали сайт омбудсмена Дагестана Алиева, разместив призывы к митингам

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил, что его официальный сайт взломали, разместив призывы к несанкционированным акциям, их уже удалили.
"Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Дагестане был взломан. На главной странице было размещено обращение к дагестанцам, которое противоречит законодательству Российской Федерации и призывает к несанкционированным мероприятиям", - написал омбудсмен в своем Telegram-канале.
Он добавил, что первыми сообщение о размещении противоправной информации на сайте дали украинские Telegram-каналы, представив ее как официальную позицию аппарата. "Это подстрекательство населения республики на неправомерные действия. Обращаюсь ко всем жителям республики, не ведитесь на подобные провокации! Будьте бдительны", - добавил Алиев.
О взломе сайта дагестанского омбудсмена проинформировала и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее в соцсетях распространились видео с несанкционированными митингами в Дагестане из-за якобы проведения частичной мобилизации местных жителей по неправильным критериям. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в своем Telegram-канале призвал местных жителей не поддаваться на провокации лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале после объявления в РФ частичной мобилизации были подготовлены и управлялись из-за рубежа.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 14:33
Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке
 
Татьяна МоскальковаСергей МеликовРоссияМахачкала
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала