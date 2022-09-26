https://ria.ru/20220926/obstrel-1819625125.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Ясное, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:54

2022-09-26T18:54

2022-09-26T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

макеевка

донецкая народная республика

нато

стирол

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Ясное, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.02 (совпадает с мск)- населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Ясное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.12 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка- населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, нато, стирол