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Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819625125.html
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Ясное, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:54
2022-09-26T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
макеевка
донецкая народная республика
нато
стирол
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Ясное, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.02 (совпадает с мск)- населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Ясное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.12 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка- населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, макеевка, донецкая народная республика, нато, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол
18:54 26.09.2022
 
Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

СЦКК ДНР: украинские военные обстреляли Макеевку, Горловку и Ясное

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Ясное, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра и 15 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.02 (совпадает с мск)- населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Ясное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 18.12 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка- населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтирол
 
 
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