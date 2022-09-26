https://ria.ru/20220926/obstrel-1819618700.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.09.2022

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Центральногородского района Горловки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:35

2022-09-26T18:35

2022-09-26T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

жкх

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Центральногородского района Горловки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики обстреляли Центральногородской район Горловки. По улице Гагарина ранена женщина 1951 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, горловка, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол