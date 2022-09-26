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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819618700.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.09.2022
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Центральногородского района Горловки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:35
2022-09-26T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
жкх
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Центральногородского района Горловки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики обстреляли Центральногородской район Горловки. По улице Гагарина ранена женщина 1951 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол
18:35 26.09.2022
 
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Центральногородского района Горловки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики обстреляли Центральногородской район Горловки. По улице Гагарина ранена женщина 1951 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЖКХДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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