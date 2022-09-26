https://ria.ru/20220926/obstrel-1819618700.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 26.09.2022
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Центральногородского района Горловки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:35
2022-09-26T18:35
2022-09-26T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
жкх
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение при обстреле украинскими войсками Центральногородского района Горловки, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики обстреляли Центральногородской район Горловки. По улице Гагарина ранена женщина 1951 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов Донецкой народной республики, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, жкх, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Стирол
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина