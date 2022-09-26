https://ria.ru/20220926/obstrel-1819545035.html

ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР

ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022

ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Мостки в Луганской Народной Республике, пострадали три человека, разрушена... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:07

2022-09-26T15:07

2022-09-26T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Мостки в Луганской Народной Республике, пострадали три человека, разрушена больница, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.50 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Мостки (Сватовский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220926/pomosch-1819546784.html

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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины