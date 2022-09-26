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ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819545035.html
ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР
ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Мостки в Луганской Народной Республике, пострадали три человека, разрушена... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:07
2022-09-26T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Мостки в Луганской Народной Республике, пострадали три человека, разрушена больница, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.50 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Мостки (Сватовский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220926/pomosch-1819546784.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
15:07 26.09.2022 (обновлено: 15:19 26.09.2022)
 
ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР

ВСУ обстреляли село Мостки в ЛНР, пострадали три человека, разрушена больница

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпаса HIMARS
Обломки боеприпаса HIMARS - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
Перейти в медиабанк
Обломки боеприпаса HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Мостки в Луганской Народной Республике, пострадали три человека, разрушена больница, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.50 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Мостки (Сватовский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В результате обстрела три мирных жителя получили ранения, разрушена больница и один жилой дом. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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