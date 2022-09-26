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Украинские военные обстреляли Старобельск в ЛНР
Украинские военные обстреляли Старобельск в ЛНР - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские военные обстреляли Старобельск в ЛНР
Украинские войска выпустили по центру Старобельска в Луганской Народной Республике два снаряда, есть разрушения, сообщил в понедельник глава представительства... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:27
2022-09-26T14:27
2022-09-26T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
старобельск
луганская народная республика
россия
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска выпустили по центру Старобельска в Луганской Народной Республике два снаряда, есть разрушения, сообщил в понедельник глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник."Два снаряда по центру города Старобельск. Есть разрушения. Информации о пострадавших пока не поступало", - написал он в Telegram-канале.Старобельск находится менее чем в 100 километрах к северу от Луганска. О его освобождении от украинских войск сообщили 3 марта, а 3 июля министерство обороны РФ доложило о полном освобождении Луганской Народной Республики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, старобельск, луганская народная республика, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Старобельск, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник
14:27 26.09.2022 (обновлено: 14:38 26.09.2022)
Украинские военные обстреляли Старобельск в ЛНР
Мирошник: украинские военные выпустили два снаряда по центру Старобельска в ЛНР