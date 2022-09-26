https://ria.ru/20220926/obstrel-1819419633.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 26.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:58

2022-09-26T08:58

2022-09-26T08:58

в мире

донецк (днр)

гольмовский

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.23 и 7.55 украинские военные выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому районам Донецка. Кроме того, в 7.50 подвергся обстрелу поселок Гольмовский, по нему выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220926/obstrel-1819418113.html

https://ria.ru/20220926/gorlovka-1819414819.html

донецк (днр)

гольмовский

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), гольмовский, украина, вооруженные силы украины