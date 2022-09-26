Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские боевики выпустили 23 снаряда по Донецку и поселку Гольмовский
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 7.23 и 7.55 украинские военные выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому районам Донецка. Кроме того, в 7.50 подвергся обстрелу поселок Гольмовский, по нему выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.