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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 26.09.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:58
2022-09-26T08:58
в мире
донецк (днр)
гольмовский
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.23 и 7.55 украинские военные выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому районам Донецка. Кроме того, в 7.50 подвергся обстрелу поселок Гольмовский, по нему выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220926/obstrel-1819418113.html
https://ria.ru/20220926/gorlovka-1819414819.html
донецк (днр)
гольмовский
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в мире, донецк (днр), гольмовский, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецк (ДНР), Гольмовский, Украина, Вооруженные силы Украины
08:58 26.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские боевики выпустили 23 снаряда по Донецку и поселку Гольмовский

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка и поселок Гольмовский, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что в 7.23 и 7.55 украинские военные выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и семь снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому районам Донецка. Кроме того, в 7.50 подвергся обстрелу поселок Гольмовский, по нему выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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В миреДонецк (ДНР)ГольмовскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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