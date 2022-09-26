https://ria.ru/20220926/novikombank-1819451157.html

Новикомбанк разработал классификатор проектов устойчивого развития

Новикомбанк разработал классификатор проектов устойчивого развития - РИА Новости, 26.09.2022

Новикомбанк разработал классификатор проектов устойчивого развития

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, разработал классификатор проектов устойчивого развития, сообщила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:03

2022-09-26T11:03

2022-09-26T11:03

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, разработал классификатор проектов устойчивого развития, сообщила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.Сейчас принципам ESG в кредитном портфеле банка соответствуют такие проекты, как строительство очистных сооружений, проект по автоматическому контролю качества воды, строительство мусороперерабатывающих комплексов в Подмосковье и в Татарстане, проект "Безопасный город", включающий систему мониторинга и управления экологическими рисками, строительство роддома в Магадане, благоустройство набережной в Комсомольске-на-Амуре и другие, сказала Лаврентьева, выступая на круглом столе "ESG-банкинг: новые горизонты", который прошел в Казани в рамках ежегодного банковского форума "Банки России-XXI век"."Сегодня банки - драйверы повестки устойчивого развития за счет собственных внутренних мероприятий для сотрудников и акционеров. В то же время для клиентов, помимо предоставления продуктов и услуг, они являются их консультантами, проводниками и помощниками ESG-трансформации", - отметила представитель Новикомбанка.Лаврентьева напомнила, что в рамках реализации ESG-стратегии Новикомбанк реализует "Политику в области социальной направленности банковских продуктов", которая верифицирована независимым агентством НРА. Агентство отметило, что это прецедент на российском финансовом рынке, когда кредитное учреждение получило независимую оценку соответствия своей Политики принципам устойчивого развития.Также, следуя Политике, Новикомбанк вместе с акционером, Госкорпорацией Ростех, внедрил мотивационную программу "Развитие", которая позволяет предприятиям дополнительно поощрять приоритетные для конкретного предприятия категории сотрудников через специальные банковские тарифы. Заключены уже 55 соглашений, и их количество будет увеличиваться.Кроме того, отметила Лаврентьева, Новикомбанк создал и воплощает в жизнь масштабный проект по повышению финансовой грамотности работников. Он включает в себя дистанционные вебинары, информационные видеоролики на предприятиях и другие мероприятия. Они охватывают уже более 15 тысяч человек в 13 регионах России."Регуляторная среда для инвестирования в проекты устойчивого развития в настоящее время находится в стадии формирования. Новикомбанк разработал ряд предложений, направленных на снижение стоимости финансирования и расширение возможностей реализации проектов устойчивого развития", - сказала Анна Лаврентьева.

https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818185427.html

https://ria.ru/20220907/dopfinansirovanie-1815272966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия