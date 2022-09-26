https://ria.ru/20220926/nekhvatka-1819627376.html
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет - РИА Новости, 26.09.2022
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет
Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает газета NRC со ссылкой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:03
2022-09-26T19:03
2022-09-26T19:03
в мире
нидерланды
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает газета NRC со ссылкой на документ компаний по водоснабжению страны."Система водоснабжения достигает своих пределов из-за засухи, засоления воды и увеличения потребности в воде вследствие роста населения и экономики. Доступность питьевой воды находится под давлением", - сообщается в записке ассоциации предприятий по водоснабжению, которую цитирует издание.Отмечается также, что качество источников питьевой воды ухудшается из-за промышленного и сельскохозяйственного загрязнения. А спрос на воду будет расти с учетом того, что население Нидерландов, как ожидается, увеличится примерно на 1,5 млн человек в течение следующих 20 лет.Десять голландских компаний, как пишет NRC, могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по водоснабжению к 2030 году, если имеющаяся инфраструктура не будет расширена. Кроме того, они опасаются, что "не смогут гарантировать своевременную подачу питьевой воды для всех 900 000 новых домов, которые правительство хочет построить к 2030 году".Предприятия, занимающиеся водоснабжением, жалуются на длительные процедуры получения разрешений на добычу воды. Они предлагают ускоренный ввод в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и получение питьевой воды из морской. Кроме того, по данным издания, они рекомендуют упростить или даже сделать обязательным для домохозяйств сбор дождевой воды и переработку использованной питьевой воды.
https://ria.ru/20220921/golod-1818516737.html
https://ria.ru/20220903/skot-1814180940.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, жкх
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет
В Нидерландах через несколько лет может возникнуть нехватка питьевой воды
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости.
Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает
газета NRC со ссылкой на документ компаний по водоснабжению страны.
"Система водоснабжения достигает своих пределов из-за засухи, засоления воды и увеличения потребности в воде вследствие роста населения и экономики. Доступность питьевой воды находится под давлением", - сообщается в записке ассоциации предприятий по водоснабжению, которую цитирует издание.
Отмечается также, что качество источников питьевой воды ухудшается из-за промышленного и сельскохозяйственного загрязнения. А спрос на воду будет расти с учетом того, что население Нидерландов, как ожидается, увеличится примерно на 1,5 млн человек в течение следующих 20 лет.
Десять голландских компаний, как пишет NRC, могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по водоснабжению к 2030 году, если имеющаяся инфраструктура не будет расширена. Кроме того, они опасаются, что "не смогут гарантировать своевременную подачу питьевой воды для всех 900 000 новых домов, которые правительство хочет построить к 2030 году".
Предприятия, занимающиеся водоснабжением, жалуются на длительные процедуры получения разрешений на добычу воды. Они предлагают ускоренный ввод в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и получение питьевой воды из морской. Кроме того, по данным издания, они рекомендуют упростить или даже сделать обязательным для домохозяйств сбор дождевой воды и переработку использованной питьевой воды.