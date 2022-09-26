https://ria.ru/20220926/nekhvatka-1819627376.html

Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет

Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет - РИА Новости, 26.09.2022

Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет

Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает газета NRC со ссылкой... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:03

2022-09-26T19:03

2022-09-26T19:03

в мире

нидерланды

жкх

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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает газета NRC со ссылкой на документ компаний по водоснабжению страны."Система водоснабжения достигает своих пределов из-за засухи, засоления воды и увеличения потребности в воде вследствие роста населения и экономики. Доступность питьевой воды находится под давлением", - сообщается в записке ассоциации предприятий по водоснабжению, которую цитирует издание.Отмечается также, что качество источников питьевой воды ухудшается из-за промышленного и сельскохозяйственного загрязнения. А спрос на воду будет расти с учетом того, что население Нидерландов, как ожидается, увеличится примерно на 1,5 млн человек в течение следующих 20 лет.Десять голландских компаний, как пишет NRC, могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по водоснабжению к 2030 году, если имеющаяся инфраструктура не будет расширена. Кроме того, они опасаются, что "не смогут гарантировать своевременную подачу питьевой воды для всех 900 000 новых домов, которые правительство хочет построить к 2030 году".Предприятия, занимающиеся водоснабжением, жалуются на длительные процедуры получения разрешений на добычу воды. Они предлагают ускоренный ввод в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и получение питьевой воды из морской. Кроме того, по данным издания, они рекомендуют упростить или даже сделать обязательным для домохозяйств сбор дождевой воды и переработку использованной питьевой воды.

https://ria.ru/20220921/golod-1818516737.html

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в мире, нидерланды, жкх