Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/nekhvatka-1819627376.html
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет - РИА Новости, 26.09.2022
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет
Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает газета NRC со ссылкой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:03
2022-09-26T19:03
в мире
нидерланды
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_0:55:640:415_1920x0_80_0_0_6e5056c789098bbd5fa01d4efebe556e.jpg
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает газета NRC со ссылкой на документ компаний по водоснабжению страны."Система водоснабжения достигает своих пределов из-за засухи, засоления воды и увеличения потребности в воде вследствие роста населения и экономики. Доступность питьевой воды находится под давлением", - сообщается в записке ассоциации предприятий по водоснабжению, которую цитирует издание.Отмечается также, что качество источников питьевой воды ухудшается из-за промышленного и сельскохозяйственного загрязнения. А спрос на воду будет расти с учетом того, что население Нидерландов, как ожидается, увеличится примерно на 1,5 млн человек в течение следующих 20 лет.Десять голландских компаний, как пишет NRC, могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по водоснабжению к 2030 году, если имеющаяся инфраструктура не будет расширена. Кроме того, они опасаются, что "не смогут гарантировать своевременную подачу питьевой воды для всех 900 000 новых домов, которые правительство хочет построить к 2030 году".Предприятия, занимающиеся водоснабжением, жалуются на длительные процедуры получения разрешений на добычу воды. Они предлагают ускоренный ввод в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и получение питьевой воды из морской. Кроме того, по данным издания, они рекомендуют упростить или даже сделать обязательным для домохозяйств сбор дождевой воды и переработку использованной питьевой воды.
https://ria.ru/20220921/golod-1818516737.html
https://ria.ru/20220903/skot-1814180940.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60652/62/606526203_7:0:634:470_1920x0_80_0_0_89241d58c07962b8b962227938951c9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, жкх
В мире, Нидерланды, ЖКХ
19:03 26.09.2022
 
Нидерланды могут столкнуться с нехваткой питьевой воды через несколько лет

В Нидерландах через несколько лет может возникнуть нехватка питьевой воды

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Нехватка питьевой воды может возникнуть в Нидерландах в ближайшие несколько лет из-за засухи, загрязнения и растущего населения, сообщает газета NRC со ссылкой на документ компаний по водоснабжению страны.
"Система водоснабжения достигает своих пределов из-за засухи, засоления воды и увеличения потребности в воде вследствие роста населения и экономики. Доступность питьевой воды находится под давлением", - сообщается в записке ассоциации предприятий по водоснабжению, которую цитирует издание.
Пустые полки в супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 18:51
Advance: в Европе появилась "линия голода"
Отмечается также, что качество источников питьевой воды ухудшается из-за промышленного и сельскохозяйственного загрязнения. А спрос на воду будет расти с учетом того, что население Нидерландов, как ожидается, увеличится примерно на 1,5 млн человек в течение следующих 20 лет.
Десять голландских компаний, как пишет NRC, могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства по водоснабжению к 2030 году, если имеющаяся инфраструктура не будет расширена. Кроме того, они опасаются, что "не смогут гарантировать своевременную подачу питьевой воды для всех 900 000 новых домов, которые правительство хочет построить к 2030 году".
Предприятия, занимающиеся водоснабжением, жалуются на длительные процедуры получения разрешений на добычу воды. Они предлагают ускоренный ввод в эксплуатацию новых водозаборных сооружений и получение питьевой воды из морской. Кроме того, по данным издания, они рекомендуют упростить или даже сделать обязательным для домохозяйств сбор дождевой воды и переработку использованной питьевой воды.
Засуха - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 08:37
В США индейцы начали сокращать поголовье скота из-за засухи
 
В миреНидерландыЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала