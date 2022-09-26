В Госдуме заявили, что России на Украине по факту противостоят силы НАТО
Депутат Шеремет заявил, что России на Украине по факту противостоит блок натовских сил
Здание Государственной Думы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации, так как России по факту противостоят силы военного блока НАТО.
"Мое личное мнение: конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации. России по факту противостоят натовские силы, которые развернули на Украине военный плацдарм и снабжают украинскую армию современными образцами оружия и наемниками. При этом власти западных стран спонсируют киевский режим, который используют как ширму, чтобы ослабить Россию и добраться до ее энергоресурсов", - сказал РИА Новости Шеремет.
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По его мнению, сегодня конфликт на Украине обретает черты настоящей войны против русского мира, негласно объявленной коалицией западных стран.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".