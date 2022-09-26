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В Госдуме заявили, что России на Украине по факту противостоят силы НАТО - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/nato-1819581746.html
В Госдуме заявили, что России на Украине по факту противостоят силы НАТО
В Госдуме заявили, что России на Украине по факту противостоят силы НАТО - РИА Новости, 26.09.2022
В Госдуме заявили, что России на Украине по факту противостоят силы НАТО
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации, так как России по факту противостоят... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:42
2022-09-26T16:42
специальная военная операция на украине
михаил шеремет
сергей рябков
джо байден
украина
россия
госдума рф
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации, так как России по факту противостоят силы военного блока НАТО."Мое личное мнение: конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации. России по факту противостоят натовские силы, которые развернули на Украине военный плацдарм и снабжают украинскую армию современными образцами оружия и наемниками. При этом власти западных стран спонсируют киевский режим, который используют как ширму, чтобы ослабить Россию и добраться до ее энергоресурсов", - сказал РИА Новости Шеремет.По его мнению, сегодня конфликт на Украине обретает черты настоящей войны против русского мира, негласно объявленной коалицией западных стран.На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
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михаил шеремет, сергей рябков, джо байден, украина, россия, госдума рф, сша
Специальная военная операция на Украине, Михаил Шеремет, Сергей Рябков, Джо Байден, Украина, Россия, Госдума РФ, США
16:42 26.09.2022
 
В Госдуме заявили, что России на Украине по факту противостоят силы НАТО

Депутат Шеремет заявил, что России на Украине по факту противостоит блок натовских сил

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации, так как России по факту противостоят силы военного блока НАТО.
"Мое личное мнение: конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации. России по факту противостоят натовские силы, которые развернули на Украине военный плацдарм и снабжают украинскую армию современными образцами оружия и наемниками. При этом власти западных стран спонсируют киевский режим, который используют как ширму, чтобы ослабить Россию и добраться до ее энергоресурсов", - сказал РИА Новости Шеремет.
Украинский солдат недалеко от Изюма, Харьковская область, Украина - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 08:00
Украина превратилась в государство-террориста
По его мнению, сегодня конфликт на Украине обретает черты настоящей войны против русского мира, негласно объявленной коалицией западных стран.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что открытое противостояние с США и НАТО не в интересах России, Москва надеется, что и в администрации президента США Джо Байдена понимают риски эскалации вокруг Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ШереметСергей РябковДжо БайденУкраинаРоссияГосдума РФСША
 
 
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