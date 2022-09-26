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Почти 8 тысяч нарушений во дворах МО выявили с помощью онлайн-проверок
Почти 8 тысяч нарушений во дворах МО выявили с помощью онлайн-проверок - РИА Новости, 26.09.2022
Почти 8 тысяч нарушений во дворах МО выявили с помощью онлайн-проверок
Приложение "Проверки Подмосковья" помогло выявить 7780 нарушений во дворах региона с начала года. 95% уже устранили, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:17
2022-09-26T19:17
2022-09-26T19:17
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Приложение "Проверки Подмосковья" помогло выявить 7780 нарушений во дворах региона с начала года. 95% уже устранили, сообщил телеканал "360".Управдомы многоквартирных домов с помощью приложения фиксируют нарушения и отправляют в органы местного самоуправления, управляющие компании или МБУ. После этого проводится уборка территории или ремонт, а администрация городского округа подтверждает устранение нарушения или отправляет на доработку.Сообщается, что самые распространенные проблемы – навалы мусора около контейнерных площадок, сломанные элементы детских площадок и неубранные дворы. Больше всего нарушений за девять месяцев устранили в Королеве (3389), Истре (1042), Лобне (598), Домодедове (567) и Кашире (314)."Стоит отметить, что мы еженедельно смотрим срез округов, которые наиболее качественно и вовремя отрабатывают обращения, поступившие через приложение. С теми, кто отстает, проводим беседы", — рассказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.
Приложение "Проверки Подмосковья" помогло выявить 7780 нарушений во дворах региона с начала года. 95% уже устранили, сообщил телеканал "360"
.
Управдомы многоквартирных домов с помощью приложения фиксируют нарушения и отправляют в органы местного самоуправления, управляющие компании или МБУ. После этого проводится уборка территории или ремонт, а администрация городского округа подтверждает устранение нарушения или отправляет на доработку.
Сообщается, что самые распространенные проблемы – навалы мусора около контейнерных площадок, сломанные элементы детских площадок и неубранные дворы. Больше всего нарушений за девять месяцев устранили в Королеве (3389), Истре (1042), Лобне (598), Домодедове (567) и Кашире (314).
"Стоит отметить, что мы еженедельно смотрим срез округов, которые наиболее качественно и вовремя отрабатывают обращения, поступившие через приложение. С теми, кто отстает, проводим беседы", — рассказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.