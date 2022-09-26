https://ria.ru/20220926/muftiy-1819537572.html
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, он призвал школьников,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:50
2022-09-26T14:50
2022-09-26T14:51
религия
равиль гайнутдин
ижевск
россия
стрельба в школе в ижевске
религия
александр бречалов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, он призвал школьников, ставших свидетелями страшного преступления, оберегать свои души от черствости и зла и верить, что добро восторжествует."От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и всего нашего духовенства скорблю и разделяю огромное горе родителей, потерявших сегодня своих детей во время стрельбы в школе в Ижевске... Обращаясь к нашим братьям и сестренкам - школьникам, которые в самом начале жизненного пути стали свидетелями столь бесчеловечного преступления, призываю: верьте, что добро восторжествует, а зло и нечестие будет повержено, оберегайте свои души от черствости и зла, стройте свою жизнь во благо людей, находите силы для преодоления жизненных испытаний в вере, семье, благих делах", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте ДУМ РФ.Муфтий подчеркнул, что трагедия в Ижевске никого не оставила равнодушным, мусульмане молятся за души безвинно убиенных. "А также молим Всевышнего дать утешения родителям и всем близким погибших, даровать исцеления всем раненым, силы духа тем, кто в таких условиях по долгу службы работает с пострадавшими", - говорится в соболезновании главы ДУМ РФ.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев открыл стрельбу, а после покончил с собой. Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 человека, из них 20 дети. В Удмуртии объявлен траур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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равиль гайнутдин, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске, религия, александр бречалов
Религия, Равиль Гайнутдин, Ижевск, Россия, Стрельба в школе в Ижевске, Религия, Александр Бречалов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске, он призвал школьников, ставших свидетелями страшного преступления, оберегать свои души от черствости и зла и верить, что добро восторжествует.
"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и всего нашего духовенства скорблю и разделяю огромное горе родителей, потерявших сегодня своих детей во время стрельбы в школе в Ижевске... Обращаясь к нашим братьям и сестренкам - школьникам, которые в самом начале жизненного пути стали свидетелями столь бесчеловечного преступления, призываю: верьте, что добро восторжествует, а зло и нечестие будет повержено, оберегайте свои души от черствости и зла, стройте свою жизнь во благо людей, находите силы для преодоления жизненных испытаний в вере, семье, благих делах", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
Муфтий подчеркнул, что трагедия в Ижевске никого не оставила равнодушным, мусульмане молятся за души безвинно убиенных. "А также молим Всевышнего дать утешения родителям и всем близким погибших, даровать исцеления всем раненым, силы духа тем, кто в таких условиях по долгу службы работает с пострадавшими", - говорится в соболезновании главы ДУМ РФ.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев открыл стрельбу, а после покончил с собой. Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил журналистам глава Удмуртии Александр Бречалов. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 человека, из них 20 дети. В Удмуртии объявлен траур.