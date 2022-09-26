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Завершились основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 26.09.2022
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Завершились основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта
Завершились основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 26.09.2022
Завершились основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта
Городские службы Москвы завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта столицы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:47
2022-09-26T11:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта столицы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта столицы. В 2020-2021 годах было проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году работы прошли на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Главной задачей было сделать территорию более комфортной для местных жителей и туристов, сохранив основную транзитную функцию", - заявил Бирюков.Он подчеркнул, что в рамках проекта убрали под землю воздушные линии электропередачи, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение, проложили дополнительную водосточную сеть."Расширили, где была возможность, пешеходную зону, заменили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили парковочные карманы, установили 27 современных остановочных павильонов, во дворах привели в порядок девять детских и пять спортивных площадок. Обновленные пространства освещают более 1,3 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Наземные пешеходные переходы оборудовали почти 130 опорами контрастного освещения", - рассказал заммэра.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в зонах отдыха и скверах в ближайшее время установят удобные лавочки и навигационные стелы, поставят около 130 велопарковок, 17 пунктов проката велосипедов и четыре - самокатов. На Ленинском проспекте планируется значительно увеличить количество зеленых насаждений, обеспечить озеленение на разделительной полосе участка от Гагаринской площади до Университетского проспекта. Обустроено почти 242 тысячи квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 800 деревьев и свыше 38 тысяч кустарников.Бирюков отметил, что новый облик получили скверы на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского, пространство перед универмагом "Москва". Там обновили покрытие тротуаров, заменили системы освещения и сделали уютные места для отдыха.Сообщается, что аналогичные зоны созданы вдоль улицы Орджоникидзе и вокруг жилых домов 37 и 37А по Ленинскому проспекту, обустроен пешеходный маршрут от метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
11:47 26.09.2022
 
Завершились основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта

Заммэра Бирюков: завершены основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыЗавершены основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта Москвы
Завершены основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта Москвы - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Завершены основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта столицы, сообщил журналистам заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству участка Ленинского проспекта столицы. В 2020-2021 годах было проведено благоустройство части Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году работы прошли на участке от проезда Апакова до Университетского проспекта. Главной задачей было сделать территорию более комфортной для местных жителей и туристов, сохранив основную транзитную функцию", - заявил Бирюков.
© Пресс-служба департамента капремонта МосквыЛенинский проспект
Ленинский проспект
1 из 2
Ленинский проспект
© Пресс-служба департамента капремонта Москвы
© Пресс-служба департамента капремонта МосквыЛенинский проспект
Ленинский проспект
2 из 2
Ленинский проспект
© Пресс-служба департамента капремонта Москвы
1 из 2
Ленинский проспект
© Пресс-служба департамента капремонта Москвы
2 из 2
Ленинский проспект
© Пресс-служба департамента капремонта Москвы
Он подчеркнул, что в рамках проекта убрали под землю воздушные линии электропередачи, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение, проложили дополнительную водосточную сеть.
"Расширили, где была возможность, пешеходную зону, заменили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили парковочные карманы, установили 27 современных остановочных павильонов, во дворах привели в порядок девять детских и пять спортивных площадок. Обновленные пространства освещают более 1,3 тысячи энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Наземные пешеходные переходы оборудовали почти 130 опорами контрастного освещения", - рассказал заммэра.
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В комплексе городского хозяйства рассказали, что в зонах отдыха и скверах в ближайшее время установят удобные лавочки и навигационные стелы, поставят около 130 велопарковок, 17 пунктов проката велосипедов и четыре - самокатов. На Ленинском проспекте планируется значительно увеличить количество зеленых насаждений, обеспечить озеленение на разделительной полосе участка от Гагаринской площади до Университетского проспекта. Обустроено почти 242 тысячи квадратных метров газона, поздней осенью высадят более 800 деревьев и свыше 38 тысяч кустарников.
Бирюков отметил, что новый облик получили скверы на улицах Академика Петровского и Академика Зелинского, пространство перед универмагом "Москва". Там обновили покрытие тротуаров, заменили системы освещения и сделали уютные места для отдыха.
Сообщается, что аналогичные зоны созданы вдоль улицы Орджоникидзе и вокруг жилых домов 37 и 37А по Ленинскому проспекту, обустроен пешеходный маршрут от метро "Ленинский проспект" до улицы Вавилова.
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