07:11 26.09.2022 (обновлено: 07:35 26.09.2022)
Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям
Вице-мэр Ефимов: Москва с начала года помогла локализовать производство 13 компаниям
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Столичные власти с начала года помогли 13 компаниям найти площадки для размещения и расширения производств, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город на системной основе помогает предприятиям подбирать места для размещения и расширения производств. Среди наиболее интересных территорий – особая экономическая зона "Технополис Москва", индустриальные парки, промышленные технопарки и отдельные крупные площадки в промзонах столицы. В текущем году помощь получили уже 13 компаний, которые планируют вложить в свои предприятия 2,1 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 470 новых рабочих мест", – рассказал вице-мэр.
"Город на системной основе помогает предприятиям подбирать места для размещения и расширения производств. Среди наиболее интересных территорий – особая экономическая зона "Технополис Москва", индустриальные парки, промышленные технопарки и отдельные крупные площадки в промзонах столицы. В текущем году помощь получили уже 13 компаний, которые планируют вложить в свои предприятия 2,1 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 470 новых рабочих мест", – рассказал вице-мэр.
Поиском и подбором участков и помещений для локализации новых и расширения существующих производств занимаются специалисты Городского агентства управления инвестициями Москвы (ГАУИ), которые сопровождают компании до заключения договора аренды или покупки недвижимости.
В частности, в этом году агентство помогло локализовать производства изготовителям металлообрабатывающих инструментов, медицинской мебели, полиграфической продукции, оборудования лазерной оптико-акустической дефектоскопии и других.
"С 2017 года город помог компаниям локализовать 67 производств, которые вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей. Среди них – предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию, электронику, медицинские изделия, пищевые продукты и холодильное оборудование", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
Подать заявку на локализацию производства можно на инвестиционном портале Москвы, указав желаемую площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего производства.
В частности, в этом году агентство помогло локализовать производства изготовителям металлообрабатывающих инструментов, медицинской мебели, полиграфической продукции, оборудования лазерной оптико-акустической дефектоскопии и других.
"С 2017 года город помог компаниям локализовать 67 производств, которые вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей. Среди них – предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию, электронику, медицинские изделия, пищевые продукты и холодильное оборудование", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.
Подать заявку на локализацию производства можно на инвестиционном портале Москвы, указав желаемую площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего производства.