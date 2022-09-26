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Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям - РИА Новости, 26.09.2022
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Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям
Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям - РИА Новости, 26.09.2022
Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям
Столичные власти с начала года помогли 13 компаниям найти площадки для размещения и расширения производств, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T07:11
2022-09-26T07:35
москва
экономика
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Столичные власти с начала года помогли 13 компаниям найти площадки для размещения и расширения производств, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город на системной основе помогает предприятиям подбирать места для размещения и расширения производств. Среди наиболее интересных территорий – особая экономическая зона "Технополис Москва", индустриальные парки, промышленные технопарки и отдельные крупные площадки в промзонах столицы. В текущем году помощь получили уже 13 компаний, которые планируют вложить в свои предприятия 2,1 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 470 новых рабочих мест", – рассказал вице-мэр.Поиском и подбором участков и помещений для локализации новых и расширения существующих производств занимаются специалисты Городского агентства управления инвестициями Москвы (ГАУИ), которые сопровождают компании до заключения договора аренды или покупки недвижимости.В частности, в этом году агентство помогло локализовать производства изготовителям металлообрабатывающих инструментов, медицинской мебели, полиграфической продукции, оборудования лазерной оптико-акустической дефектоскопии и других."С 2017 года город помог компаниям локализовать 67 производств, которые вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей. Среди них – предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию, электронику, медицинские изделия, пищевые продукты и холодильное оборудование", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.Подать заявку на локализацию производства можно на инвестиционном портале Москвы, указав желаемую площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего производства.
https://ria.ru/20220629/investitsii-1798932085.html
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москва, экономика, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Экономика, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
07:11 26.09.2022 (обновлено: 07:35 26.09.2022)
 
Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям

Вице-мэр Ефимов: Москва с начала года помогла локализовать производство 13 компаниям

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Столичные власти с начала года помогли 13 компаниям найти площадки для размещения и расширения производств, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город на системной основе помогает предприятиям подбирать места для размещения и расширения производств. Среди наиболее интересных территорий – особая экономическая зона "Технополис Москва", индустриальные парки, промышленные технопарки и отдельные крупные площадки в промзонах столицы. В текущем году помощь получили уже 13 компаний, которые планируют вложить в свои предприятия 2,1 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 470 новых рабочих мест", – рассказал вице-мэр.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:08Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ Москвы выросли вдвое
Поиском и подбором участков и помещений для локализации новых и расширения существующих производств занимаются специалисты Городского агентства управления инвестициями Москвы (ГАУИ), которые сопровождают компании до заключения договора аренды или покупки недвижимости.

В частности, в этом году агентство помогло локализовать производства изготовителям металлообрабатывающих инструментов, медицинской мебели, полиграфической продукции, оборудования лазерной оптико-акустической дефектоскопии и других.

"С 2017 года город помог компаниям локализовать 67 производств, которые вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей. Среди них – предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию, электронику, медицинские изделия, пищевые продукты и холодильное оборудование", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Подать заявку на локализацию производства можно на инвестиционном портале Москвы, указав желаемую площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего производства.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 09:23
Инвестиции в основной капитал в Москве составили 713 млрд рублей за квартал
 
МоскваЭкономикаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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