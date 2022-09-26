https://ria.ru/20220926/moskva-1819359671.html

Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям

Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям - РИА Новости, 26.09.2022

Владимир Ефимов: Москва помогла локализовать производство 13 компаниям

Столичные власти с начала года помогли 13 компаниям найти площадки для размещения и расширения производств, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T07:11

2022-09-26T07:11

2022-09-26T07:35

москва

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Столичные власти с начала года помогли 13 компаниям найти площадки для размещения и расширения производств, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город на системной основе помогает предприятиям подбирать места для размещения и расширения производств. Среди наиболее интересных территорий – особая экономическая зона "Технополис Москва", индустриальные парки, промышленные технопарки и отдельные крупные площадки в промзонах столицы. В текущем году помощь получили уже 13 компаний, которые планируют вложить в свои предприятия 2,1 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе появится 470 новых рабочих мест", – рассказал вице-мэр.Поиском и подбором участков и помещений для локализации новых и расширения существующих производств занимаются специалисты Городского агентства управления инвестициями Москвы (ГАУИ), которые сопровождают компании до заключения договора аренды или покупки недвижимости.В частности, в этом году агентство помогло локализовать производства изготовителям металлообрабатывающих инструментов, медицинской мебели, полиграфической продукции, оборудования лазерной оптико-акустической дефектоскопии и других."С 2017 года город помог компаниям локализовать 67 производств, которые вложили в свое развитие более 22 миллиардов рублей. Среди них – предприятия, выпускающие фармацевтическую продукцию, электронику, медицинские изделия, пищевые продукты и холодильное оборудование", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.Подать заявку на локализацию производства можно на инвестиционном портале Москвы, указав желаемую площадь помещения или земельного участка, потребность в инженерной инфраструктуре, предпочтения по расположению и особенности будущего производства.

https://ria.ru/20220629/investitsii-1798932085.html

https://realty.ria.ru/20220609/investitsii-1794154772.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, экономика, владимир ефимов (правительство москвы)