Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия
Москалькова: оружие должно быть только у психически здоровых и добропорядочных граждан
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить набор критериев, по которым лицо может купить оружие, и сообщила, что право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
"Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений. Право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и отметила, что это уже "не первые подобные трагедии".
Омбудсмен выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибших и пострадавших в результате трагедий в Усть-Илимске и Ижевске. По ее словам такие трагедии "в который уже раз", ставят перед родителями, школой, СМИ, всем обществом "так до конца и не решённые вопросы" воспитания и формирования законопослушного человека.
"Считаю необходимым установить более скрупулёзный контроль за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии: насколько полно и качественно выполняются возложенные на них задачи по контролю за оборотом гражданского оружия", - подчеркнула уполномоченный.