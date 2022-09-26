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Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия - РИА Новости, 26.09.2022
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Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия
Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия - РИА Новости, 26.09.2022
Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить набор критериев, по которым лицо может купить оружие, и сообщила, что право на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:26
2022-09-26T15:26
татьяна москалькова
общество
здоровье - общество
ижевск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить набор критериев, по которым лицо может купить оружие, и сообщила, что право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений. Право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и отметила, что это уже "не первые подобные трагедии".Омбудсмен выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибших и пострадавших в результате трагедий в Усть-Илимске и Ижевске. По ее словам такие трагедии "в который уже раз", ставят перед родителями, школой, СМИ, всем обществом "так до конца и не решённые вопросы" воспитания и формирования законопослушного человека."Считаю необходимым установить более скрупулёзный контроль за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии: насколько полно и качественно выполняются возложенные на них задачи по контролю за оборотом гражданского оружия", - подчеркнула уполномоченный.
https://ria.ru/20220926/pomosch-1819533611.html
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татьяна москалькова, общество, здоровье - общество, ижевск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Татьяна Москалькова, Общество, Здоровье - Общество, Ижевск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
15:26 26.09.2022
 
Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия

Москалькова: оружие должно быть только у психически здоровых и добропорядочных граждан

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить набор критериев, по которым лицо может купить оружие, и сообщила, что право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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"Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений. Право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и отметила, что это уже "не первые подобные трагедии".
Омбудсмен выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибших и пострадавших в результате трагедий в Усть-Илимске и Ижевске. По ее словам такие трагедии "в который уже раз", ставят перед родителями, школой, СМИ, всем обществом "так до конца и не решённые вопросы" воспитания и формирования законопослушного человека.
"Считаю необходимым установить более скрупулёзный контроль за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии: насколько полно и качественно выполняются возложенные на них задачи по контролю за оборотом гражданского оружия", - подчеркнула уполномоченный.
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