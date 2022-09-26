https://ria.ru/20220926/moskalkova-1819550092.html

Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия

Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия - РИА Новости, 26.09.2022

Москалькова предложила расширить набор критериев для приобретения оружия

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить набор критериев, по которым лицо может купить оружие, и сообщила, что право на... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:26

2022-09-26T15:26

2022-09-26T15:26

татьяна москалькова

общество

здоровье - общество

ижевск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила расширить набор критериев, по которым лицо может купить оружие, и сообщила, что право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений. Право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан", - написала Москалькова в своем Telegram-канале и отметила, что это уже "не первые подобные трагедии".Омбудсмен выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибших и пострадавших в результате трагедий в Усть-Илимске и Ижевске. По ее словам такие трагедии "в который уже раз", ставят перед родителями, школой, СМИ, всем обществом "так до конца и не решённые вопросы" воспитания и формирования законопослушного человека."Считаю необходимым установить более скрупулёзный контроль за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии: насколько полно и качественно выполняются возложенные на них задачи по контролю за оборотом гражданского оружия", - подчеркнула уполномоченный.

https://ria.ru/20220926/pomosch-1819533611.html

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819538587.html

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татьяна москалькова, общество, здоровье - общество, ижевск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)