https://ria.ru/20220926/moskalkova-1819491599.html

Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе

Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022

Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее представители посетили в РФ избирательные участки по референдумам по вхождению в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:39

2022-09-26T12:39

2022-09-26T12:39

в мире

татьяна москалькова

россия

луганская народная республика

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:143:3009:1836_1920x0_80_0_0_cda1dde200a9daf70f04078869385bdf.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее представители посетили в РФ избирательные участки по референдумам по вхождению в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей: на участках спокойно, обращений о нарушениях не поступало."Сегодня мои представители посетили участки голосования на референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На участках спокойно. Соблюдены нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, участки обеспечены масками, выдаются одноразовые ручки", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее данным, на участках обеспечена приватность голосования, оборудованы кабинки для голосования, а граждане относятся "крайне серьезно" к своему волеизъявлению."На участках присутствуют четыре независимых представителя общественности - добровольцы. Обращений, связанных нарушениями прав при голосовании, не поступало. Гражданам оперативно разъясняют о праве на голосование", - добавила уполномоченный.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819397725.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819467704.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, татьяна москалькова, россия, луганская народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика