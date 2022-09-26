Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе
Москалькова сообщила о том, что ее представители посетили участки по референдумам
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее представители посетили в РФ избирательные участки по референдумам по вхождению в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей: на участках спокойно, обращений о нарушениях не поступало.
"Сегодня мои представители посетили участки голосования на референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На участках спокойно. Соблюдены нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, участки обеспечены масками, выдаются одноразовые ручки", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
25 сентября, 22:29Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин
По ее данным, на участках обеспечена приватность голосования, оборудованы кабинки для голосования, а граждане относятся "крайне серьезно" к своему волеизъявлению.
"На участках присутствуют четыре независимых представителя общественности - добровольцы. Обращений, связанных нарушениями прав при голосовании, не поступало. Гражданам оперативно разъясняют о праве на голосование", - добавила уполномоченный.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.