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Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
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Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе
Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе - РИА Новости, 26.09.2022
Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее представители посетили в РФ избирательные участки по референдумам по вхождению в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:39
2022-09-26T12:39
в мире
татьяна москалькова
россия
луганская народная республика
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
донецкая народная республика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее представители посетили в РФ избирательные участки по референдумам по вхождению в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей: на участках спокойно, обращений о нарушениях не поступало."Сегодня мои представители посетили участки голосования на референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На участках спокойно. Соблюдены нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, участки обеспечены масками, выдаются одноразовые ручки", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.По ее данным, на участках обеспечена приватность голосования, оборудованы кабинки для голосования, а граждане относятся "крайне серьезно" к своему волеизъявлению."На участках присутствуют четыре независимых представителя общественности - добровольцы. Обращений, связанных нарушениями прав при голосовании, не поступало. Гражданам оперативно разъясняют о праве на голосование", - добавила уполномоченный.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/referendum-1819397725.html
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в мире, татьяна москалькова, россия, луганская народная республика, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика
В мире, Татьяна Москалькова, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Донецкая Народная Республика
12:39 26.09.2022
 
Представители Москальковой посетили участки по референдумам в Донбассе

Москалькова сообщила о том, что ее представители посетили участки по референдумам

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее представители посетили в РФ избирательные участки по референдумам по вхождению в состав РФ ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей: на участках спокойно, обращений о нарушениях не поступало.
"Сегодня мои представители посетили участки голосования на референдумах о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. На участках спокойно. Соблюдены нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, участки обеспечены масками, выдаются одноразовые ручки", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 22:29
Предварительные итоги референдума превзошли ожидания, заявил Пушилин
По ее данным, на участках обеспечена приватность голосования, оборудованы кабинки для голосования, а граждане относятся "крайне серьезно" к своему волеизъявлению.
"На участках присутствуют четыре независимых представителя общественности - добровольцы. Обращений, связанных нарушениями прав при голосовании, не поступало. Гражданам оперативно разъясняют о праве на голосование", - добавила уполномоченный.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Граждане Донецкой народной республики проходят регистрацию для голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:45
Киев пытается сорвать референдум в ДНР ложными минированиями, заявили в МВД
 
В миреТатьяна МоскальковаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхДонецкая Народная Республика
 
 
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