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Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов - РИА Новости, 26.09.2022
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Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов - РИА Новости, 26.09.2022
Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов
Российский рынок акций ускоряет снижение в ходе торгов понедельника и теряет уже 10%, индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, следует... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:57
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московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет снижение в ходе торгов понедельника и теряет уже 10%, индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных торговой площадки.К 13.02 мск индекс Мосбиржи снижался на 10,18%, до 1877,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 10,34%, до 1023,70 пункта.
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московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
12:57 26.09.2022 (обновлено: 13:06 26.09.2022)
 
Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов

Индекс Мосбиржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов, потеряв десять процентов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет снижение в ходе торгов понедельника и теряет уже 10%, индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных торговой площадки.
К 13.02 мск индекс Мосбиржи снижался на 10,18%, до 1877,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 10,34%, до 1023,70 пункта.
 
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