https://ria.ru/20220926/mosbirzha-1819496108.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов - РИА Новости, 26.09.2022

Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов

Российский рынок акций ускоряет снижение в ходе торгов понедельника и теряет уже 10%, индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, следует... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:57

2022-09-26T12:57

2022-09-26T13:06

московская биржа

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_642525e997624d0a226ed24b2566bbc5.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет снижение в ходе торгов понедельника и теряет уже 10%, индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных торговой площадки.К 13.02 мск индекс Мосбиржи снижался на 10,18%, до 1877,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 10,34%, до 1023,70 пункта.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

московская биржа, экономика, россия