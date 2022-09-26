https://ria.ru/20220926/mosbirzha-1819496108.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов - РИА Новости, 26.09.2022
Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов
Российский рынок акций ускоряет снижение в ходе торгов понедельника и теряет уже 10%, индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, следует... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:57
2022-09-26T12:57
2022-09-26T13:06
московская биржа
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548414_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_642525e997624d0a226ed24b2566bbc5.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет снижение в ходе торгов понедельника и теряет уже 10%, индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля, следует из данных торговой площадки.К 13.02 мск индекс Мосбиржи снижался на 10,18%, до 1877,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 10,34%, до 1023,70 пункта.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784548414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_017923122a93bdb2b9e3e7156aac41a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
12:57 26.09.2022 (обновлено: 13:06 26.09.2022)
Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов, потеряв десять процентов