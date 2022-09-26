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Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч - РИА Новости, 26.09.2022
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Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч
Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч - РИА Новости, 26.09.2022
Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч
Мобилизуемые в рамках частичной мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, сообщили в понедельник на созданном правительством РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T20:52
2022-09-26T21:07
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизуемые в рамках частичной мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, сообщили в понедельник на созданном правительством РФ портале "Объясняем.рф"."Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок", - ответили на портале на вопрос, как будет оплачена служба мобилизованных.На правительственном портале подчеркнули, что военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.
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россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
20:52 26.09.2022 (обновлено: 21:07 26.09.2022)
 
Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч

Объясняем.рф: призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизуемые в рамках частичной мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, сообщили в понедельник на созданном правительством РФ портале "Объясняем.рф".
"Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок", - ответили на портале на вопрос, как будет оплачена служба мобилизованных.
На правительственном портале подчеркнули, что военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.
 
РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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