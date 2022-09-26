https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819652696.html

Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч

Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч - РИА Новости, 26.09.2022

Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч

Мобилизуемые в рамках частичной мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, сообщили в понедельник на созданном правительством РФ... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:52

2022-09-26T20:52

2022-09-26T21:07

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819648180_0:285:3034:1991_1920x0_80_0_0_74008657568d9cf3ff610cd4b5f04450.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизуемые в рамках частичной мобилизации россияне будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц, сообщили в понедельник на созданном правительством РФ портале "Объясняем.рф"."Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок", - ответили на портале на вопрос, как будет оплачена служба мобилизованных.На правительственном портале подчеркнули, что военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, имеют льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, а также дополнительные социальные гарантии военнослужащим, принимающим участие в СВО.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, частичная мобилизация в россии