https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819647388.html

Минцифры Саратовской области объяснило, как мобилизованному оплатить кредит

Минцифры Саратовской области объяснило, как мобилизованному оплатить кредит - РИА Новости, 26.09.2022

Минцифры Саратовской области объяснило, как мобилизованному оплатить кредит

Призванные в рамках частичной мобилизации могут продолжить оплачивать свои кредиты самостоятельно через сайт или мобильное приложение банка, с помощью... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:28

2022-09-26T20:28

2022-09-26T20:28

саратовская область

ипотека

госдума рф

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Призванные в рамках частичной мобилизации могут продолжить оплачивать свои кредиты самостоятельно через сайт или мобильное приложение банка, с помощью родственников, а также обратиться в банк за отсрочкой или уменьшением платежей, сообщило министерство цифрового развития Саратовской области.Ранее министерство информации и печати региона сообщило, что более 2,4 тысячи звонков от жителей Саратовской области поступило в выходные на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации.Минцифры области опубликовало пять наиболее популярных вопросов, которые волнуют жителей, обращающихся на горячую линию 122, и ответы на них. Так, один из вопросов касался исполнения кредитных обязательств мобилизуемого: "Как мобилизованному оплачивать кредиты и ипотеку в условиях боевых действий? Что будет с финансовыми обязательствами (ипотеки, кредиты) тех, кто отправляется на участие в боевых действиях?"."Кредиты и ипотеку можно оплачивать самостоятельно (через банковский сайт или приложение) или же с помощью родственников. Также мобилизованный может обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией кредита или кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его кредитную историю. Банками и микрофинансовыми организациями (МФО) разрабатываются специальные программы кредитных каникул или реструктуризации по действующим обязательствам мобилизованных граждан. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении. В дальнейшем право на кредитные каникулы мобилизованным будет закреплено в законе", - говорится в ответе министерства в Telegram-канале.Также в топ-5 вошли вопросы о том, кто сейчас подлежит призыву, мобилизуют ли студентов и какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации. Также популярным оказался вопрос "куда жаловаться, если забирают, а я не подхожу". "Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, военную прокуратуру или в суд", - отметили в ведомстве.Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту гражданам, а также лицам, находящимся у них на иждивении. На рассмотрение Думы проект закона планируется вынести 27 сентября.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819641064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, ипотека, госдума рф