https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819641064.html

Минцифры откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации

Минцифры откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

Минцифры откроет форму на "Госуслугах" по отсрочке от частичной мобилизации

Минцифры РФ завтра откроет на портале "Госуслуг" форму подачи списка сотрудников, подходящих под отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:00

2022-09-26T20:00

2022-09-26T20:13

максут шадаев

россия

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ завтра откроет на портале "Госуслуг" форму подачи списка сотрудников, подходящих под отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.На прошлой неделе Минцифры РФ сообщило, что подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации, форма подачи списка сотрудников для отсрочки будет открыта на "Госуслугах"."Завтра мы откроем форму подачи заявлений на получение освобождения от призыва... Там очень много данных. Для ускорения процесса, мы считаем, что сотрудник эти данные введет точно корректно, и мы не потеряем время, пока кадровые службы будут эти сведения собирать", - рассказал Шадаев.По его словам, Минцифры постаралось обобщить список рекомендуемых к отсрочке специальностей, однако если необходимой специальности нет, IT-работник может добавить ее в форме, "но под свою ответственность"."Потому что те специальности, которые вы будете добавлять, если они отсутствуют в нашем приказе, понятно, что это не гарантия", - пояснил глава министерства.В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/maks-1819633029.html

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максут шадаев, россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу