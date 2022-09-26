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В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819612291.html
В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации
В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации
В Крыму порядка 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:05
2022-09-26T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. В Крыму порядка 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко."В настоящее время вернули после призыва порядка 400 человек. Их привезли, а они доказали документально, что там по возрасту не подходят. В первый день 300 с чем-то, во второй день 12 и так далее. Порядка 400 человек освободили от мобилизации уже на местах после их призыва", - сказал Фесенко в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, призыву не подлежат сотрудники МЧС и МВД. "Они стоят на спецучете и призыву не подлежат", - подчеркнул Фесенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/komi-1819611677.html
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), НАТО
18:05 26.09.2022
 
В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации

В Крыму около 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. В Крыму порядка 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко.
"В настоящее время вернули после призыва порядка 400 человек. Их привезли, а они доказали документально, что там по возрасту не подходят. В первый день 300 с чем-то, во второй день 12 и так далее. Порядка 400 человек освободили от мобилизации уже на местах после их призыва", - сказал Фесенко в эфире телеканала "Крым 24".
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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По его словам, призыву не подлежат сотрудники МЧС и МВД. "Они стоят на спецучете и призыву не подлежат", - подчеркнул Фесенко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НАТО
 
 
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