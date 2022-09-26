https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819612291.html

В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации

В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Крыму около 400 человек освободили от призыва по частичной мобилизации

В Крыму порядка 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:05

2022-09-26T18:05

2022-09-26T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. В Крыму порядка 400 человек освободили от призыва в рамках частичной мобилизации, сообщил начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне республики Виктор Фесенко."В настоящее время вернули после призыва порядка 400 человек. Их привезли, а они доказали документально, что там по возрасту не подходят. В первый день 300 с чем-то, во второй день 12 и так далее. Порядка 400 человек освободили от мобилизации уже на местах после их призыва", - сказал Фесенко в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, призыву не подлежат сотрудники МЧС и МВД. "Они стоят на спецучете и призыву не подлежат", - подчеркнул Фесенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/komi-1819611677.html

https://ria.ru/20220926/grazhdanstvo-1819609016.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато