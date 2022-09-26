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Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации

Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации

Глава Коми Владимир Уйба пообещал лично рассматривать все жалобы на ошибочные действия военкоматов в рамках частичной мобилизации в регионе. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:07

2022-09-26T17:07

2022-09-26T17:07

здоровье - общество

владимир уйба

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба пообещал лично рассматривать все жалобы на ошибочные действия военкоматов в рамках частичной мобилизации в регионе."На фоне новостей, которые приходят из других регионов, хочу вам ответственно заявить, что любое нарушение в рамках частичной мобилизации, жалобы на ошибки сотрудников военкоматов республики я буду рассматривать лично", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Заявляю, что в случае ошибочного призыва наших ребят обязательно вернем домой", - добавил Уйба.Глава Коми отметил также, что региональные военкоматы в настоящее время "работают в условиях высокой нагрузки", и власти строго контролируют их деятельность.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

украина

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здоровье - общество, владимир уйба, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии