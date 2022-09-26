Рейтинг@Mail.ru
Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819589431.html
Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации
Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации
Глава Коми Владимир Уйба пообещал лично рассматривать все жалобы на ошибочные действия военкоматов в рамках частичной мобилизации в регионе. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:07
2022-09-26T17:07
здоровье - общество
владимир уйба
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733832562_0:344:2866:1956_1920x0_80_0_0_9868dc354839f1c106bcc87cfd1e2297.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба пообещал лично рассматривать все жалобы на ошибочные действия военкоматов в рамках частичной мобилизации в регионе."На фоне новостей, которые приходят из других регионов, хочу вам ответственно заявить, что любое нарушение в рамках частичной мобилизации, жалобы на ошибки сотрудников военкоматов республики я буду рассматривать лично", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Заявляю, что в случае ошибочного призыва наших ребят обязательно вернем домой", - добавил Уйба.Глава Коми отметил также, что региональные военкоматы в настоящее время "работают в условиях высокой нагрузки", и власти строго контролируют их деятельность.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733832562_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_c04c4d00b88cd207fcb52a66ef5f6872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, владимир уйба, сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Здоровье - Общество, Владимир Уйба, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
17:07 26.09.2022
 
Глава Коми пообещал лично рассматривать жалобы в ходе частичной мобилизации

Глава Коми Уйба пообещал лично рассматривать жалобы на ошибки в ходе частичной мобилизации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Уйба
Владимир Уйба - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Уйба. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба пообещал лично рассматривать все жалобы на ошибочные действия военкоматов в рамках частичной мобилизации в регионе.
"На фоне новостей, которые приходят из других регионов, хочу вам ответственно заявить, что любое нарушение в рамках частичной мобилизации, жалобы на ошибки сотрудников военкоматов республики я буду рассматривать лично", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Заявляю, что в случае ошибочного призыва наших ребят обязательно вернем домой", - добавил Уйба.
Глава Коми отметил также, что региональные военкоматы в настоящее время "работают в условиях высокой нагрузки", и власти строго контролируют их деятельность.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Здоровье - ОбществоВладимир УйбаСергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала