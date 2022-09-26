https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819588860.html
Призванным резервистам из Крыма и Севастополя торжественно вручили оружие
Призванным резервистам из Крыма и Севастополя торжественно вручили оружие - РИА Новости, 26.09.2022
Призванным резервистам из Крыма и Севастополя торжественно вручили оружие
Более 2 тысяч мобилизованных резервистов из Крыма и Севастополя различных воинских специальностей торжественно получили оружие, часть из них приняли воинскую... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:05
2022-09-26T17:05
2022-09-26T18:56
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Более 2 тысяч мобилизованных резервистов из Крыма и Севастополя различных воинских специальностей торжественно получили оружие, часть из них приняли воинскую присягу РФ, сообщил журналистам заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов."Здесь присутствует более 2 тысяч человек, специалисты-стрелки, гранатометчики, операторы ПТУР, расчеты артиллерийских орудий, водители боевых машин. Все они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач", - сказал Родионов.Присягу в понедельник приняли 60 человек из присутствующих на плацу. Все резервисты в ходе торжественной церемонии получили оружие, отметили в пресс-службе Черноморского флота.На торжественном мероприятии, которое прошло под Севастополем, мобилизованных напутствовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов."Мы сегодня присутствуем на очень важном мероприятии – принятии воинской присяги тех севастопольцев, которые находились в запасе, служили при Украине и не служили в ВС РФ. Сегодня они призваны из запаса и приняли присягу на верность нашей родине", - заявил Развожаев журналистам.Перед резервистами выступил глава Крыма Сергей Аксенов. "В глазах ребят видел решительность, чувство уверенности в том, что ребята выполнят все поставленные задачи – у нас никаких сомнений нет. Выступил перед настоящими мужчинами, у которых слово с делом не расходится. Сегодня на плацу стоят настоящие ребята, со стержнем. Уверен, что родные ими гордятся, мы ими гордимся, семьям поможем, поддержим", – отметил Аксенов журналистам.
севастополь
республика крым
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819624991_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_084074109dce59ed4aa887ad5348fdd8.jpg
“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка.
2022-09-26T17:05
true
PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Севастополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
17:05 26.09.2022 (обновлено: 18:56 26.09.2022)
Призванным резервистам из Крыма и Севастополя торжественно вручили оружие
Контр-адмирал Родионов: две тысячи резервистов из Крыма и Севастополя получили оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Более 2 тысяч мобилизованных резервистов из Крыма и Севастополя различных воинских специальностей торжественно получили оружие, часть из них приняли воинскую присягу РФ, сообщил журналистам заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов.
"Здесь присутствует более 2 тысяч человек, специалисты-стрелки, гранатометчики, операторы ПТУР, расчеты артиллерийских орудий, водители боевых машин. Все они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач", - сказал Родионов.
Присягу в понедельник приняли 60 человек из присутствующих на плацу. Все резервисты в ходе торжественной церемонии получили оружие, отметили в пресс-службе Черноморского флота.
На торжественном мероприятии, которое прошло под Севастополем, мобилизованных напутствовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев
и глава Крыма Сергей Аксенов
.
"Мы сегодня присутствуем на очень важном мероприятии – принятии воинской присяги тех севастопольцев, которые находились в запасе, служили при Украине
и не служили в ВС РФ
. Сегодня они призваны из запаса и приняли присягу на верность нашей родине", - заявил Развожаев журналистам.
Перед резервистами выступил глава Крыма Сергей Аксенов. "В глазах ребят видел решительность, чувство уверенности в том, что ребята выполнят все поставленные задачи – у нас никаких сомнений нет. Выступил перед настоящими мужчинами, у которых слово с делом не расходится. Сегодня на плацу стоят настоящие ребята, со стержнем. Уверен, что родные ими гордятся, мы ими гордимся, семьям поможем, поддержим", – отметил Аксенов журналистам.