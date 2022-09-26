https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819588860.html

Призванным резервистам из Крыма и Севастополя торжественно вручили оружие

Призванным резервистам из Крыма и Севастополя торжественно вручили оружие - РИА Новости, 26.09.2022

Призванным резервистам из Крыма и Севастополя торжественно вручили оружие

Более 2 тысяч мобилизованных резервистов из Крыма и Севастополя различных воинских специальностей торжественно получили оружие, часть из них приняли воинскую... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:05

2022-09-26T17:05

2022-09-26T18:56

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Более 2 тысяч мобилизованных резервистов из Крыма и Севастополя различных воинских специальностей торжественно получили оружие, часть из них приняли воинскую присягу РФ, сообщил журналистам заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов."Здесь присутствует более 2 тысяч человек, специалисты-стрелки, гранатометчики, операторы ПТУР, расчеты артиллерийских орудий, водители боевых машин. Все они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач", - сказал Родионов.Присягу в понедельник приняли 60 человек из присутствующих на плацу. Все резервисты в ходе торжественной церемонии получили оружие, отметили в пресс-службе Черноморского флота.На торжественном мероприятии, которое прошло под Севастополем, мобилизованных напутствовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов."Мы сегодня присутствуем на очень важном мероприятии – принятии воинской присяги тех севастопольцев, которые находились в запасе, служили при Украине и не служили в ВС РФ. Сегодня они призваны из запаса и приняли присягу на верность нашей родине", - заявил Развожаев журналистам.Перед резервистами выступил глава Крыма Сергей Аксенов. "В глазах ребят видел решительность, чувство уверенности в том, что ребята выполнят все поставленные задачи – у нас никаких сомнений нет. Выступил перед настоящими мужчинами, у которых слово с делом не расходится. Сегодня на плацу стоят настоящие ребята, со стержнем. Уверен, что родные ими гордятся, мы ими гордимся, семьям поможем, поддержим", – отметил Аксенов журналистам.

севастополь

республика крым

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка. 2022-09-26T17:05 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), республика крым