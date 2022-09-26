https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819585241.html
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации
План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбирательства по отдельным случаям со здоровьем призванных,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:52
2022-09-26T16:52
2022-09-26T16:53
россия
севастополь
частичная мобилизация в россии
михаил развожаев
республика крым
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбирательства по отдельным случаям со здоровьем призванных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.
https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, частичная мобилизация в россии, михаил развожаев, республика крым, вооруженные силы рф
Россия, Севастополь, Частичная мобилизация в России, Михаил Развожаев, Республика Крым, Вооруженные силы РФ
16:52 26.09.2022 (обновлено: 16:53 26.09.2022)
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации
Губернатор Севастополя Развожаев: план по частичной мобилизации в городе почти выполнили