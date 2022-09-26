Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819585241.html
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации
План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбирательства по отдельным случаям со здоровьем призванных,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:52
2022-09-26T16:53
россия
севастополь
частичная мобилизация в россии
михаил развожаев
республика крым
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819319932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db4978e0d2f67bde691335b377fa4284.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбирательства по отдельным случаям со здоровьем призванных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.
https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html
россия
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819319932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a530372c9fc92f4680ea1b26d76938c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, частичная мобилизация в россии, михаил развожаев, республика крым, вооруженные силы рф
Россия, Севастополь, Частичная мобилизация в России, Михаил Развожаев, Республика Крым, Вооруженные силы РФ
16:52 26.09.2022 (обновлено: 16:53 26.09.2022)
 
В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации

Губернатор Севастополя Развожаев: план по частичной мобилизации в городе почти выполнили

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбирательства по отдельным случаям со здоровьем призванных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:35
Аксенов посетил часть, где проходит подготовку его сын-резервист
 
РоссияСевастопольЧастичная мобилизация в РоссииМихаил РазвожаевРеспублика КрымВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала