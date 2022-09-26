https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819585241.html

В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации

В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Севастополе практически выполнили план по частичной мобилизации

План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбирательства по отдельным случаям со здоровьем призванных,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:52

2022-09-26T16:52

2022-09-26T16:53

россия

севастополь

частичная мобилизация в россии

михаил развожаев

республика крым

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. План по частичной мобилизации в Севастополе практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбирательства по отдельным случаям со здоровьем призванных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."План, поставленный по частичной мобилизации в Севастополе, практически выполнен, идет замена ряда специалистов и разбираем отдельные случаи со здоровьем призванных", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.В понедельник в воинской части под Севастополем мобилизованные жители полуострова, которые после службы в украинских войсках находились в запасе, приняли присягу на верность России.

https://ria.ru/20220926/aksenov-1819553169.html

россия

севастополь

республика крым

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, частичная мобилизация в россии, михаил развожаев, республика крым, вооруженные силы рф