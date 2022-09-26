16:30 26.09.2022 (обновлено: 16:31 26.09.2022)
Саратовские власти сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей
Власти Саратовской области сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей региона
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Саратовская область активно выполняет задание по частичной мобилизации, отправка в войска мобилизованных жителей региона идет организованно, сообщило министерство информации и печати региона.
"В районах Саратовской области активно выполняется мобилизационное задание. Сегодня на сборном пункте в Энгельсе собрались несколько сотен саратовцев - мобилизованных и их близких. Во всех районах области организованно идет отправка в войска мобилизованных жителей области. Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских Вооруженных сил", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале "Время саратовское".
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Уточняется, что из сборного пункта в городе Ртищево в понедельник отправились на учебный полигон мобилизованные резервисты из Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов.
"Сейчас в стране очень тяжелое время... Родина дает нам шанс защитить ее. Я надеюсь, мы оправдаем ожидания", - сказал один из мобилизованных на видео, опубликованном министерством информации и печати региона.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что в регионе отменены два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации, в отношении ответственных лиц будут проведены служебные проверки. Он подчеркнул, что последует незамедлительная реакция на все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, "перегибы или ошибки на местах недопустимы".
По данным главного организационно-мобилизационном управления Генштаба ВС РФ, в соответствии с российским законодательством, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.