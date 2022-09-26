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Саратовские власти сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей - РИА Новости, 26.09.2022
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Саратовские власти сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей
Саратовские власти сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей - РИА Новости, 26.09.2022
Саратовские власти сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей
Саратовская область активно выполняет задание по частичной мобилизации, отправка в войска мобилизованных жителей региона идет организованно, сообщило... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:30
2022-09-26T16:31
здоровье - общество
роман бусаргин
саратовская область
энгельс
ртищево
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Саратовская область активно выполняет задание по частичной мобилизации, отправка в войска мобилизованных жителей региона идет организованно, сообщило министерство информации и печати региона."В районах Саратовской области активно выполняется мобилизационное задание. Сегодня на сборном пункте в Энгельсе собрались несколько сотен саратовцев - мобилизованных и их близких. Во всех районах области организованно идет отправка в войска мобилизованных жителей области. Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских Вооруженных сил", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале "Время саратовское".Уточняется, что из сборного пункта в городе Ртищево в понедельник отправились на учебный полигон мобилизованные резервисты из Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов."Сейчас в стране очень тяжелое время... Родина дает нам шанс защитить ее. Я надеюсь, мы оправдаем ожидания", - сказал один из мобилизованных на видео, опубликованном министерством информации и печати региона.Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что в регионе отменены два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации, в отношении ответственных лиц будут проведены служебные проверки. Он подчеркнул, что последует незамедлительная реакция на все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, "перегибы или ошибки на местах недопустимы".По данным главного организационно-мобилизационном управления Генштаба ВС РФ, в соответствии с российским законодательством, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
https://ria.ru/20220925/altay-1819368015.html
саратовская область
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здоровье - общество, роман бусаргин, саратовская область, энгельс, ртищево, вооруженные силы рф, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Роман Бусаргин, Саратовская область, Энгельс, Ртищево, Вооруженные силы РФ, Telegram (приложение), Частичная мобилизация в России, Общество
16:30 26.09.2022 (обновлено: 16:31 26.09.2022)
 
Саратовские власти сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей

Власти Саратовской области сообщили об отправке в войска мобилизованных жителей региона

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в медиабанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Саратовская область активно выполняет задание по частичной мобилизации, отправка в войска мобилизованных жителей региона идет организованно, сообщило министерство информации и печати региона.
"В районах Саратовской области активно выполняется мобилизационное задание. Сегодня на сборном пункте в Энгельсе собрались несколько сотен саратовцев - мобилизованных и их близких. Во всех районах области организованно идет отправка в войска мобилизованных жителей области. Резервисты отправляются к месту учебной подготовки и затем пополнят ряды российских Вооруженных сил", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале "Время саратовское".
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Уточняется, что из сборного пункта в городе Ртищево в понедельник отправились на учебный полигон мобилизованные резервисты из Ртищевского, Аркадакского и Турковского районов.
"Сейчас в стране очень тяжелое время... Родина дает нам шанс защитить ее. Я надеюсь, мы оправдаем ожидания", - сказал один из мобилизованных на видео, опубликованном министерством информации и печати региона.
Ранее губернатор Роман Бусаргин заявил, что в регионе отменены два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации, в отношении ответственных лиц будут проведены служебные проверки. Он подчеркнул, что последует незамедлительная реакция на все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, "перегибы или ошибки на местах недопустимы".
По данным главного организационно-мобилизационном управления Генштаба ВС РФ, в соответствии с российским законодательством, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
 
Здоровье - ОбществоРоман БусаргинСаратовская областьЭнгельсРтищевоВооруженные силы РФTelegram (приложение)Частичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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