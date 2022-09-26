https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819576334.html

На Кубани военкомат вернул домой 59-летнего призывника

На Кубани военкомат вернул домой 59-летнего призывника - РИА Новости, 26.09.2022

На Кубани военкомат вернул домой 59-летнего призывника

Военкомат Краснодарского края отправил домой 59-летнего жителя станицы Каневской Виктора Тарапуна, который попал под частичную мобилизацию, сообщается в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:25

2022-09-26T16:25

2022-09-26T20:02

специальная военная операция на украине

общество

краснодарский край

частичная мобилизация в россии

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КРАСНОДАР, 26 сен — РИА Новости. Военкомат Краснодарского края отправил домой 59-летнего жителя станицы Каневской Виктора Тарапуна, который попал под частичную мобилизацию, сообщается в Telegram-канале краевого оперативного штаба.О том, что Тарапуна призвали в армию, несмотря на возраст и хронические заболевания, рассказала в соцсетях его жена. Она пояснила, что ее муж по званию старший лейтенант, но закончил военную кафедру в 1984 году, никогда не служил и не имеет опыта боевых действий. Краснодарский военкомат провел проверку."По результатам оценки состояния здоровья Виктора Николаевича, а также общения с ним после прибытия в военную часть, где все мобилизованные обязаны пройти подготовку к несению службы, принято решение о его возвращении домой. В настоящее время он уже находится дома в станице Каневской", — рассказали в оперштабе. Там также пообещали, что все подобные жалобы будут обязательно проверяться."Если информация о нарушении при мобилизации подтверждается, мобилизованный будет возвращен из военной части к месту жительства", — говорится в сообщении.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.При этом несколько инцидентов, связанных с ошибками при мобилизации, в Дагестане, Якутии, Владимирской, Волгоградской и Саратовской областях вызвали большой общественный резонанс. Главы многих регионов потребовали от призывных комиссий, чтобы призыв проходил строго по объявленным президентом критериям и в каждом конкретном случае применялся индивидуальный подход.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, частичная мобилизация в россии