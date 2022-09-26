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В Подмосковье мобилизованных военных укомплектуют допснаряжением - РИА Новости, 26.09.2022
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В Подмосковье мобилизованных военных укомплектуют допснаряжением
В Подмосковье мобилизованных военных укомплектуют допснаряжением - РИА Новости, 26.09.2022
В Подмосковье мобилизованных военных укомплектуют допснаряжением
Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Московской области обеспечат дополнительным снаряжением, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:48
2022-09-26T14:48
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Московской области обеспечат дополнительным снаряжением, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."У нас на территории 30 военкоматов. Каждый глава делает все, чтобы эта работа была ритмичной, уделяет внимание всему, что касается прибытию на пункты сбора в военкоматы. Мною дана команда, и сейчас ведется работа по доукомплектации определенным снаряжением, которое весьма важно в это время года", - сказал Воробьев в ходе совещания с региональными министрами.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, частичная мобилизация в россии
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Частичная мобилизация в России
14:48 26.09.2022
 
В Подмосковье мобилизованных военных укомплектуют допснаряжением

Губернатор Воробьев: мобилизованных в Подмосковье укомплектуют дополнительным снаряжением

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкОбувь военнослужащих
Обувь военнослужащих - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Обувь военнослужащих. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Призванных в рамках частичной мобилизации жителей Московской области обеспечат дополнительным снаряжением, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"У нас на территории 30 военкоматов. Каждый глава делает все, чтобы эта работа была ритмичной, уделяет внимание всему, что касается прибытию на пункты сбора в военкоматы. Мною дана команда, и сейчас ведется работа по доукомплектации определенным снаряжением, которое весьма важно в это время года", - сказал Воробьев в ходе совещания с региональными министрами.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЧастичная мобилизация в России
 
 
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