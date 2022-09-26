https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819525709.html

“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России

“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России - РИА Новости, 26.09.2022

“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России

Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны.

2022-09-26T14:21

2022-09-26T14:21

2022-09-26T14:21

видео

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. Дополнительная подготовка пройдет на базе воинских частей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка. 2022-09-26T14:21 true PT4M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, видео