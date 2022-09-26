https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819525709.html
“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России - РИА Новости, 26.09.2022
“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны.
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:21
2022-09-26T14:21
видео
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. Дополнительная подготовка пройдет на базе воинских частей.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны. В рамках частичной мобилизации нужны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности, уточнили в Министерстве обороны России. После оформления документов мобилизованным выдают военную форму, продовольствие и средства защиты. На базе воинских частей пройдет дополнительная подготовка.
2022-09-26T14:21
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PT4M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, видео
Видео, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
“Еду спасать друзей” – добровольцы прибывают на сборы в военкоматы России
Добровольцы, мобилизованные граждане и офицеры запаса прибывают в военные комиссариаты страны.