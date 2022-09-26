https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819517709.html

В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений

В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений - РИА Новости, 26.09.2022

В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обращение с призывом... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:57

2022-09-26T13:57

2022-09-26T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

госдума рф

артем метелев (депутат)

валерий фальков

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обращение с призывом освободить от частичной мобилизации аспирантов и студентов частных вузов и колледжей, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.Депутат сообщил, что опубликованный 24 сентября указ президента РФ гарантирует отсрочку от частичной мобилизации только для студентов государственных вузов, не регламентируя политику частичной мобилизации в отношении студентов частных вузов и колледжей, а также аспирантов, фактически находящихся в аналогичных условиях, отмечает пресс-служба парламентария.По словам Метелева, "аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей – в сущности одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу". Он считает, что такая ситуация может негативно сказаться на всей системе высшего образования, "создавая риски для закрытия 212 частных университетов".Глава комитета ГД полагает, что "молодые, неопытные и не обученные военному делу студенты" не смогут быть полезны вооруженным силам в нынешних условиях. Он также призвал обеспечить обучающимся равные права и условия в отношении военной службы."Считаю, что если студент обучается по государственным образовательным программам в колледже или университете, вне зависимости от их профиля, отсрочка должна распространяться на всех", - цитирует Метелева пресс-служба.Также с письмом к Фалькову обратилась замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СР-ЗП), она отметила, что ей в социальных сетях поступает большое количество вопросов на эту тему от педагогического и родительского сообществ, в частности от руководителей негосударственных образовательных учреждений."Считаю важным обеспечивать равные права и обязанности обучающихся вне зависимости от формы собственности образовательных организаций и не создавать привилегированные условия для организаций какой-либо формы собственности. На основании изложенного прошу Вас проработать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации также для студентов негосударственных (частных) учреждений высшего и среднего профессионального образования", - говорится в ее письме.

https://ria.ru/20220925/bron-1819325962.html

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Кирилл Волков

безопасность, госдума рф, артем метелев (депутат), валерий фальков, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии