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В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений - РИА Новости, 26.09.2022
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В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений
В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений - РИА Новости, 26.09.2022
В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений
Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обращение с призывом... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:57
2022-09-26T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
госдума рф
артем метелев (депутат)
валерий фальков
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обращение с призывом освободить от частичной мобилизации аспирантов и студентов частных вузов и колледжей, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.Депутат сообщил, что опубликованный 24 сентября указ президента РФ гарантирует отсрочку от частичной мобилизации только для студентов государственных вузов, не регламентируя политику частичной мобилизации в отношении студентов частных вузов и колледжей, а также аспирантов, фактически находящихся в аналогичных условиях, отмечает пресс-служба парламентария.По словам Метелева, "аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей – в сущности одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу". Он считает, что такая ситуация может негативно сказаться на всей системе высшего образования, "создавая риски для закрытия 212 частных университетов".Глава комитета ГД полагает, что "молодые, неопытные и не обученные военному делу студенты" не смогут быть полезны вооруженным силам в нынешних условиях. Он также призвал обеспечить обучающимся равные права и условия в отношении военной службы."Считаю, что если студент обучается по государственным образовательным программам в колледже или университете, вне зависимости от их профиля, отсрочка должна распространяться на всех", - цитирует Метелева пресс-служба.Также с письмом к Фалькову обратилась замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СР-ЗП), она отметила, что ей в социальных сетях поступает большое количество вопросов на эту тему от педагогического и родительского сообществ, в частности от руководителей негосударственных образовательных учреждений."Считаю важным обеспечивать равные права и обязанности обучающихся вне зависимости от формы собственности образовательных организаций и не создавать привилегированные условия для организаций какой-либо формы собственности. На основании изложенного прошу Вас проработать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации также для студентов негосударственных (частных) учреждений высшего и среднего профессионального образования", - говорится в ее письме.
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безопасность, госдума рф, артем метелев (депутат), валерий фальков, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Госдума РФ, Артем Метелев (депутат), Валерий Фальков, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
13:57 26.09.2022 (обновлено: 16:39 26.09.2022)
 
В Госдуме призвали не мобилизовывать студентов частных учебных заведений

Депутат Метелев призвал не мобилизовывать студентов и аспирантов частных учебных заведений

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову обращение с призывом освободить от частичной мобилизации аспирантов и студентов частных вузов и колледжей, сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата.
Депутат сообщил, что опубликованный 24 сентября указ президента РФ гарантирует отсрочку от частичной мобилизации только для студентов государственных вузов, не регламентируя политику частичной мобилизации в отношении студентов частных вузов и колледжей, а также аспирантов, фактически находящихся в аналогичных условиях, отмечает пресс-служба парламентария.
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По словам Метелева, "аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей – в сущности одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу". Он считает, что такая ситуация может негативно сказаться на всей системе высшего образования, "создавая риски для закрытия 212 частных университетов".
Глава комитета ГД полагает, что "молодые, неопытные и не обученные военному делу студенты" не смогут быть полезны вооруженным силам в нынешних условиях. Он также призвал обеспечить обучающимся равные права и условия в отношении военной службы.
"Считаю, что если студент обучается по государственным образовательным программам в колледже или университете, вне зависимости от их профиля, отсрочка должна распространяться на всех", - цитирует Метелева пресс-служба.
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Также с письмом к Фалькову обратилась замглавы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова (СР-ЗП), она отметила, что ей в социальных сетях поступает большое количество вопросов на эту тему от педагогического и родительского сообществ, в частности от руководителей негосударственных образовательных учреждений.

"Считаю важным обеспечивать равные права и обязанности обучающихся вне зависимости от формы собственности образовательных организаций и не создавать привилегированные условия для организаций какой-либо формы собственности. На основании изложенного прошу Вас проработать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации также для студентов негосударственных (частных) учреждений высшего и среднего профессионального образования", - говорится в ее письме.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГосдума РФАртем Метелев (депутат)Валерий ФальковРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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