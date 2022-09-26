https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819502576.html
АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов
АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов - РИА Новости, 26.09.2022
АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов
Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 23 сентября направила председателю правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:17
2022-09-26T13:17
2022-09-26T13:17
михаил мишустин
сергей шойгу
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 23 сентября направила председателю правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором попросила отсрочку от частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, с обращением ознакомилось РИА Новости."В целях обеспечения устойчивости критической информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечения поставок материалов, комплектующих, оказания производственных и инжиниринговых услуг в рамках государственного оборонного заказа в условиях кардинального изменения цепочек поставок и острого кадрового дефицита, просим Вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации", - говорится в тексте документа.Ассоциация уточнила, что в качестве "максимально простого и прозрачного критерия отраслевой принадлежности" для последующего получения брони можно использовать коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)."Также просим предусмотреть возможность прямого представления обоснований брони для инженеров и других ключевых сотрудников предприятий электронной промышленности в региональные военные комиссариаты со стороны руководителей предприятий отрасли", - говорится в сообщении.В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819459777.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил мишустин, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов
АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов по электронике
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 23 сентября направила председателю правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором попросила отсрочку от частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, с обращением ознакомилось РИА Новости.
"В целях обеспечения устойчивости критической информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечения поставок материалов, комплектующих, оказания производственных и инжиниринговых услуг в рамках государственного оборонного заказа в условиях кардинального изменения цепочек поставок и острого кадрового дефицита, просим Вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации", - говорится в тексте документа.
Ассоциация уточнила, что в качестве "максимально простого и прозрачного критерия отраслевой принадлежности" для последующего получения брони можно использовать коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).
"Также просим предусмотреть возможность прямого представления обоснований брони для инженеров и других ключевых сотрудников предприятий электронной промышленности в региональные военные комиссариаты со стороны руководителей предприятий отрасли", - говорится в сообщении.
В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России
принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.