https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819502576.html

АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов

АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов - РИА Новости, 26.09.2022

АРПЭ направила Мишустину обращение с просьбой отсрочки для специалистов

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 23 сентября направила председателю правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:17

2022-09-26T13:17

2022-09-26T13:17

михаил мишустин

сергей шойгу

россия

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816306133_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_aaed07f84915233a2f7fb8d9c75f1a87.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) 23 сентября направила председателю правительства Михаилу Мишустину обращение, в котором попросила отсрочку от частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, с обращением ознакомилось РИА Новости."В целях обеспечения устойчивости критической информационной, транспортной и энергетической инфраструктуры, обеспечения поставок материалов, комплектующих, оказания производственных и инжиниринговых услуг в рамках государственного оборонного заказа в условиях кардинального изменения цепочек поставок и острого кадрового дефицита, просим Вас рассмотреть возможность предоставления брони от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации для специалистов электронной промышленности, участвующих в соответствующих цепочках кооперации", - говорится в тексте документа.Ассоциация уточнила, что в качестве "максимально простого и прозрачного критерия отраслевой принадлежности" для последующего получения брони можно использовать коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД)."Также просим предусмотреть возможность прямого представления обоснований брони для инженеров и других ключевых сотрудников предприятий электронной промышленности в региональные военные комиссариаты со стороны руководителей предприятий отрасли", - говорится в сообщении.В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819459777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, сергей шойгу, россия, частичная мобилизация в россии, общество