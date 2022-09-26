https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819495456.html
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр - РИА Новости, 26.09.2022
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр
Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:52
2022-09-26T12:52
2022-09-26T13:19
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
музей москвы
украина
москва
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости.Вход в центр находится с улицы Остоженка. Около 12.30 к центру на двух автобусах подвезли примерно 20 человек, проживающих в московском районе Красносельский. По словам сотрудника правоохранительных органов, для организации центра закрыли половину Музея Москвы.Присутствовавшая у входа в центр местная жительница, представившаяся женой сержанта запаса, рассказала, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное. Оперативно собрались и приехали. Очень гордимся им. Нас все поддержали и на работе отпустили без проблем", - рассказала москвичка.Ранее в Музее Москвы по техническим причинам отменили фестиваль Veter Fall Fest, который должен был пройти на выходных 24-25 сентября. Как сообщали в соцсетях организаторы фестиваля, причиной стало открытие в корпусе временного пункта мобилизации.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819480009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, музей москвы, украина, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Музей Москвы, Украина, Москва, В мире
12:52 26.09.2022 (обновлено: 13:19 26.09.2022)
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр
В Музее Москвы на Зубовском бульваре открылся мобилизационный центр
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости.
Вход в центр находится с улицы Остоженка. Около 12.30 к центру на двух автобусах подвезли примерно 20 человек, проживающих в московском районе Красносельский. По словам сотрудника правоохранительных органов, для организации центра закрыли половину Музея Москвы.
Присутствовавшая у входа в центр местная жительница, представившаяся женой сержанта запаса, рассказала, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное. Оперативно собрались и приехали. Очень гордимся им. Нас все поддержали и на работе отпустили без проблем", - рассказала москвичка.
Ранее в Музее Москвы по техническим причинам отменили фестиваль Veter Fall Fest, который должен был пройти на выходных 24-25 сентября. Как сообщали в соцсетях организаторы фестиваля, причиной стало открытие в корпусе временного пункта мобилизации.
В России
с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.