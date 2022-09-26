Рейтинг@Mail.ru
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819495456.html
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр - РИА Новости, 26.09.2022
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр
Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:52
2022-09-26T13:19
специальная военная операция на украине
частичная мобилизация в россии
россия
музей москвы
украина
москва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147369/12/1473691247_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_b11568c897d8ceb04f4061d26d6ee627.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости.Вход в центр находится с улицы Остоженка. Около 12.30 к центру на двух автобусах подвезли примерно 20 человек, проживающих в московском районе Красносельский. По словам сотрудника правоохранительных органов, для организации центра закрыли половину Музея Москвы.Присутствовавшая у входа в центр местная жительница, представившаяся женой сержанта запаса, рассказала, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное. Оперативно собрались и приехали. Очень гордимся им. Нас все поддержали и на работе отпустили без проблем", - рассказала москвичка.Ранее в Музее Москвы по техническим причинам отменили фестиваль Veter Fall Fest, который должен был пройти на выходных 24-25 сентября. Как сообщали в соцсетях организаторы фестиваля, причиной стало открытие в корпусе временного пункта мобилизации.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819480009.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147369/12/1473691247_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_5892947185682ce102be737f92635aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
частичная мобилизация в россии, россия, музей москвы, украина, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Частичная мобилизация в России, Россия, Музей Москвы, Украина, Москва, В мире
12:52 26.09.2022 (обновлено: 13:19 26.09.2022)
 
В Музее Москвы открылся мобилизационный центр

В Музее Москвы на Зубовском бульваре открылся мобилизационный центр

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкМузей Москвы на Зубовском бульваре
Музей Москвы на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Музей Москвы на Зубовском бульваре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости.
Вход в центр находится с улицы Остоженка. Около 12.30 к центру на двух автобусах подвезли примерно 20 человек, проживающих в московском районе Красносельский. По словам сотрудника правоохранительных органов, для организации центра закрыли половину Музея Москвы.
Мужчина с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:18Специальная военная операция на Украине
Эксперт рассказал, какой телефон лучше взять мобилизованным
Присутствовавшая у входа в центр местная жительница, представившаяся женой сержанта запаса, рассказала, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное. Оперативно собрались и приехали. Очень гордимся им. Нас все поддержали и на работе отпустили без проблем", - рассказала москвичка.
Ранее в Музее Москвы по техническим причинам отменили фестиваль Veter Fall Fest, который должен был пройти на выходных 24-25 сентября. Как сообщали в соцсетях организаторы фестиваля, причиной стало открытие в корпусе временного пункта мобилизации.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМузей МосквыУкраинаМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала