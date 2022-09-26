https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819495456.html

В Музее Москвы открылся мобилизационный центр

В Музее Москвы открылся мобилизационный центр - РИА Новости, 26.09.2022

В Музее Москвы открылся мобилизационный центр

Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:52

2022-09-26T12:52

2022-09-26T13:19

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

музей москвы

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мобилизационный центр открылся в Музее Москвы на Зубовском бульваре в понедельник утром, передает корреспондент РИА Новости.Вход в центр находится с улицы Остоженка. Около 12.30 к центру на двух автобусах подвезли примерно 20 человек, проживающих в московском районе Красносельский. По словам сотрудника правоохранительных органов, для организации центра закрыли половину Музея Москвы.Присутствовавшая у входа в центр местная жительница, представившаяся женой сержанта запаса, рассказала, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное. Оперативно собрались и приехали. Очень гордимся им. Нас все поддержали и на работе отпустили без проблем", - рассказала москвичка.Ранее в Музее Москвы по техническим причинам отменили фестиваль Veter Fall Fest, который должен был пройти на выходных 24-25 сентября. Как сообщали в соцсетях организаторы фестиваля, причиной стало открытие в корпусе временного пункта мобилизации.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819480009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, музей москвы, украина, москва, в мире