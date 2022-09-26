https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819484951.html

В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации

В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации

Еще 51 житель Якутии, не подошедший по критериям частичной мобилизации, освобожден от воинской службы и отправлен домой, работа по уточнению списков... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:28

2022-09-26T12:28

2022-09-26T12:28

специальная военная операция на украине

общество

айсен николаев

частичная мобилизация в россии

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455115_0:207:3044:1919_1920x0_80_0_0_6c1e52b6639a437f074ad14ccf8eafdc.jpg

ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Еще 51 житель Якутии, не подошедший по критериям частичной мобилизации, освобожден от воинской службы и отправлен домой, работа по уточнению списков продолжается, заявила РИА Новости сотрудник постоянного представительства республики по Дальневосточному федеральному округу Анастасия Сивцева.Ранее сообщалось о том, что первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию.По поручению главы Якутии Айсена Николаева, постпредство республики по ДФО в тесном взаимодействии с командованием Восточного военного округа проверяет в Хабаровске и Владивостоке состав призывников из Якутии на соответствие критериям частичной мобилизации."Мы с постпредом Якутии по ДФО Кимом Борисовым находимся в Хабаровске. Первым бортом возвращены в регион 35 якутян. В настоящее время список по возвращению из Хабаровского края обратно в республику состоит еще из 56 человек, всего по Приморскому краю – 8 призывников, то есть всего их 64. Сегодняшним рейсом по маршруту Владивосток-Хабаровск-Якутск вылетел 51 призывник, пока не выехали – 13. Работа по уточнению продолжается", - рассказала Сивцева.Обучение призывников проходит непосредственно в той военной части, в которую по распределению попали мобилизованные. "Обращения с жалобами от якутян есть. Все обращения нами отрабатываются, они на личном контроле постпреда Якутии по ДФО", - добавила она.Глава Якутии Николаев в свою очередь сообщил, что встретился с матерями и женами военнослужащих из республики. "Много было вопросов. Больше всего - по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что всем мобилизованным и их семьям будут гарантированы льготы и пособия, дополнительные меры социальной поддержки будут для контрактников и добровольцев.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, айсен николаев, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)