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В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
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В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации
В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации
Еще 51 житель Якутии, не подошедший по критериям частичной мобилизации, освобожден от воинской службы и отправлен домой, работа по уточнению списков... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:28
2022-09-26T12:28
специальная военная операция на украине
общество
айсен николаев
частичная мобилизация в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Еще 51 житель Якутии, не подошедший по критериям частичной мобилизации, освобожден от воинской службы и отправлен домой, работа по уточнению списков продолжается, заявила РИА Новости сотрудник постоянного представительства республики по Дальневосточному федеральному округу Анастасия Сивцева.Ранее сообщалось о том, что первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию.По поручению главы Якутии Айсена Николаева, постпредство республики по ДФО в тесном взаимодействии с командованием Восточного военного округа проверяет в Хабаровске и Владивостоке состав призывников из Якутии на соответствие критериям частичной мобилизации."Мы с постпредом Якутии по ДФО Кимом Борисовым находимся в Хабаровске. Первым бортом возвращены в регион 35 якутян. В настоящее время список по возвращению из Хабаровского края обратно в республику состоит еще из 56 человек, всего по Приморскому краю – 8 призывников, то есть всего их 64. Сегодняшним рейсом по маршруту Владивосток-Хабаровск-Якутск вылетел 51 призывник, пока не выехали – 13. Работа по уточнению продолжается", - рассказала Сивцева.Обучение призывников проходит непосредственно в той военной части, в которую по распределению попали мобилизованные. "Обращения с жалобами от якутян есть. Все обращения нами отрабатываются, они на личном контроле постпреда Якутии по ДФО", - добавила она.Глава Якутии Николаев в свою очередь сообщил, что встретился с матерями и женами военнослужащих из республики. "Много было вопросов. Больше всего - по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что всем мобилизованным и их семьям будут гарантированы льготы и пособия, дополнительные меры социальной поддержки будут для контрактников и добровольцев.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html
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общество, айсен николаев, частичная мобилизация в россии, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Айсен Николаев, Частичная мобилизация в России, Республика Саха (Якутия)
12:28 26.09.2022
 
В Якутию вернули мужчин, не подошедших по критериям частичной мобилизации

В Якутию вернули 51 жителя республики, не подошедшего по критериям частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Еще 51 житель Якутии, не подошедший по критериям частичной мобилизации, освобожден от воинской службы и отправлен домой, работа по уточнению списков продолжается, заявила РИА Новости сотрудник постоянного представительства республики по Дальневосточному федеральному округу Анастасия Сивцева.
Ранее сообщалось о том, что первый борт с 35 мужчинами, не подошедшими по критериям частичной мобилизации, вылетел в Якутию.
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По поручению главы Якутии Айсена Николаева, постпредство республики по ДФО в тесном взаимодействии с командованием Восточного военного округа проверяет в Хабаровске и Владивостоке состав призывников из Якутии на соответствие критериям частичной мобилизации.
"Мы с постпредом Якутии по ДФО Кимом Борисовым находимся в Хабаровске. Первым бортом возвращены в регион 35 якутян. В настоящее время список по возвращению из Хабаровского края обратно в республику состоит еще из 56 человек, всего по Приморскому краю – 8 призывников, то есть всего их 64. Сегодняшним рейсом по маршруту Владивосток-Хабаровск-Якутск вылетел 51 призывник, пока не выехали – 13. Работа по уточнению продолжается", - рассказала Сивцева.
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Обучение призывников проходит непосредственно в той военной части, в которую по распределению попали мобилизованные. "Обращения с жалобами от якутян есть. Все обращения нами отрабатываются, они на личном контроле постпреда Якутии по ДФО", - добавила она.
Глава Якутии Николаев в свою очередь сообщил, что встретился с матерями и женами военнослужащих из республики. "Много было вопросов. Больше всего - по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что всем мобилизованным и их семьям будут гарантированы льготы и пособия, дополнительные меры социальной поддержки будут для контрактников и добровольцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАйсен НиколаевЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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