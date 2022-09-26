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Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819474709.html
Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника
Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника - РИА Новости, 26.09.2022
Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника
Срочный трудовой договор и договор сотруднику, уведомленному о сокращении, приостановят в случае мобилизации сотрудника, следует из разъяснения Минтруда,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:01
2022-09-26T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
антон котяков
украина
частичная мобилизация в россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Срочный трудовой договор и договор сотруднику, уведомленному о сокращении, приостановят в случае мобилизации сотрудника, следует из разъяснения Минтруда, опубликованных в Telegram-канале."Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника? Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года", — следует из комментария со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.Министр также утончит, что при мобилизации приостанавливаются и трудовой договор на испытательном сроке и трудовой договор сотруднику, уведомленному о сокращении.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.
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в мире, россия, антон котяков, украина, частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Антон Котяков, Украина, Частичная мобилизация в России, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
12:01 26.09.2022
 
Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника

Минтруд заявил, что срочный договор приостановят для мобилизованных сотрудников

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВоенный комиссариат
Военный комиссариат - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военный комиссариат. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Срочный трудовой договор и договор сотруднику, уведомленному о сокращении, приостановят в случае мобилизации сотрудника, следует из разъяснения Минтруда, опубликованных в Telegram-канале.
"Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника? Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года", — следует из комментария со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 11:31
Правительство собрало сто вопросов о частичной мобилизации
Министр также утончит, что при мобилизации приостанавливаются и трудовой договор на испытательном сроке и трудовой договор сотруднику, уведомленному о сокращении.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАнтон КотяковУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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