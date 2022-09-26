https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819474709.html

Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника

Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника - РИА Новости, 26.09.2022

Срочный договор приостановят в случае мобилизации сотрудника

Срочный трудовой договор и договор сотруднику, уведомленному о сокращении, приостановят в случае мобилизации сотрудника, следует из разъяснения Минтруда,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:01

2022-09-26T12:01

2022-09-26T12:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

антон котяков

украина

частичная мобилизация в россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Срочный трудовой договор и договор сотруднику, уведомленному о сокращении, приостановят в случае мобилизации сотрудника, следует из разъяснения Минтруда, опубликованных в Telegram-канале."Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника? Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года", — следует из комментария со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.Министр также утончит, что при мобилизации приостанавливаются и трудовой договор на испытательном сроке и трудовой договор сотруднику, уведомленному о сокращении.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819459777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, антон котяков, украина, частичная мобилизация в россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)