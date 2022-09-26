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Правительство собрало сто вопросов о частичной мобилизации

Правительство собрало сто вопросов о частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

Правительство собрало сто вопросов о частичной мобилизации

Координационный центр правительства РФ собрал свыше 100 типовых вопросов российских граждан о частичной мобилизации и дал на них ответы, нетипичные вопросы... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:31

2022-09-26T11:31

2022-09-26T11:31

здоровье - общество

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Координационный центр правительства РФ собрал свыше 100 типовых вопросов российских граждан о частичной мобилизации и дал на них ответы, нетипичные вопросы будут рассматриваться отдельно, заявил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко."За прошедшие дни нами собраны более 100 типовых вопросов от граждан по частичной мобилизации. Совместно с Минобороны и другими отраслевыми министерствами подготовлены четкие и понятные людям ответы. Они направлены во все колл-центры страны и размещены на портале "Объясняем.рф", других правительственных ресурсах. Как Вы и поручали, вновь поступающие вопросы в суточный срок обрабатываются профильными ведомствами", - сказал он в ходе совещания с вице-премьером РФ Михаилом Мишустиным.По его словам, нетипичные вопросы фиксируются, обрабатываются, на них "обязательно" отвечают на ресурсах "Объясняем.рф" и в колл-центрах.

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здоровье - общество, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, россия, частичная мобилизация в россии, общество