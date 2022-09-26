Рейтинг@Mail.ru
Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819457331.html
Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России
Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России - РИА Новости, 26.09.2022
Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России
МИД Молдавии проведет консультации с коллегами в Москве, чтобы исключить возможность мобилизации молдавских граждан, проживающих в России, заявила на брифинге... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:23
2022-09-26T11:23
в мире
майя санду
россия
молдавия
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/96/1495409621_0:82:1554:956_1920x0_80_0_0_d57ff35cff2b97a87991f7c591936116.jpg
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. МИД Молдавии проведет консультации с коллегами в Москве, чтобы исключить возможность мобилизации молдавских граждан, проживающих в России, заявила на брифинге президент республики Майя Санду.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Я попросила МИД инициировать двусторонние консультации с Российской Федерацией, чтобы исключить случаи набора в рекруты молдавских граждан, которые являются резидентами в России. Министерство предпримет меры по поддержке граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой из РФ", - заявила Санду. Она отметила, что посольство Молдавии в РФ уже работает в усиленном режиме, чтобы ответить на все просьбы о помощи с возвращением на родину.
https://ria.ru/20220926/moldaviya-1819435814.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/96/1495409621_87:0:1468:1036_1920x0_80_0_0_cd84dc1d26213fe5d59b7906309aa556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, россия, молдавия, частичная мобилизация в россии
В мире, Майя Санду, Россия, Молдавия, Частичная мобилизация в России
11:23 26.09.2022
 
Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России

Санду: Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. МИД Молдавии проведет консультации с коллегами в Москве, чтобы исключить возможность мобилизации молдавских граждан, проживающих в России, заявила на брифинге президент республики Майя Санду.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"Я попросила МИД инициировать двусторонние консультации с Российской Федерацией, чтобы исключить случаи набора в рекруты молдавских граждан, которые являются резидентами в России. Министерство предпримет меры по поддержке граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой из РФ", - заявила Санду. Она отметила, что посольство Молдавии в РФ уже работает в усиленном режиме, чтобы ответить на все просьбы о помощи с возвращением на родину.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 10:15Специальная военная операция на Украине
Санду готова лишать гражданства молдаван, воюющих на стороне России
 
В миреМайя СандуРоссияМолдавияЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала