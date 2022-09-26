https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819457331.html

Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России

Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России - РИА Новости, 26.09.2022

Москва и Кишинев обсудят отказ от мобилизации молдаван, живущих в России

МИД Молдавии проведет консультации с коллегами в Москве, чтобы исключить возможность мобилизации молдавских граждан, проживающих в России, заявила на брифинге... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:23

2022-09-26T11:23

2022-09-26T11:23

в мире

майя санду

россия

молдавия

частичная мобилизация в россии

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КИШИНЕВ, 26 сен - РИА Новости. МИД Молдавии проведет консультации с коллегами в Москве, чтобы исключить возможность мобилизации молдавских граждан, проживающих в России, заявила на брифинге президент республики Майя Санду.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Я попросила МИД инициировать двусторонние консультации с Российской Федерацией, чтобы исключить случаи набора в рекруты молдавских граждан, которые являются резидентами в России. Министерство предпримет меры по поддержке граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой из РФ", - заявила Санду. Она отметила, что посольство Молдавии в РФ уже работает в усиленном режиме, чтобы ответить на все просьбы о помощи с возвращением на родину.

https://ria.ru/20220926/moldaviya-1819435814.html

россия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, майя санду, россия, молдавия, частичная мобилизация в россии